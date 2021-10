Montero sitúa a PNV y ERC como interlocutores prioritarios para los presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha situado este lunes a PNV y ERC como "interlocutores prioritarios" del Gobierno en la negociación de los presupuestos de 2022, para la que ha tendido la mano "a todos los grupos políticos".



"Solamente se autodescartan (de esta negociación) los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza", ha afeado Montero en una entrevista en TVE a las puertas de "la ronda un poco más detallada" de negociación presupuestaria.



En estas conversaciones tradicionalmente "se incorporan muchos elementos no directamente relacionados" con los presupuestos, como la reclamación de ERC de traspasar las competencias de los servicios ferroviarios de cercanías Rodalies a la Generalitat, ha admitido, aunque ha asegurado que no es el objeto central de la negociación.



Con respecto a las críticas del PP a la situación de las cuentas públicas, Montero ha defendido que "no es cierto que se incremente el déficit ni la deuda", que además van a corregir en los próximos años con crecimiento económico y medidas fiscales.



En ese sentido, ha señalado que la reforma fiscal se implementará "a lo largo del próximo año" o en 2023, ya que previsiblemente incluirá "transformaciones sustanciales" de algunos impuestos que requerirán leyes específicas.

COMENTARIOS