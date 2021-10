Zapatero: Puigdemont es un "factor importante" para "acelerar" el diálogo

El expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero ha aseverado este viernes que la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un "factor importante" para "acelerar" el diálogo entre Cataluña y el Estado y ha instado a JxCat a no dejar que ello "afecte" a la negociación.



En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Zapatero ha considerado "evidente" que la coyuntura política y judicial de Puigdemont es clave para que prospere el diálogo y que "el reencuentro vaya más fluido, se acelere y sea más factible", y ha garantizado que si el Gobierno hubiera podido "hacer algo políticamente" para solucionarlo "lo habría hecho".



"Si dependiera de la voluntad política estrictamente, (el Gobierno) ha demostrado que la tiene con los indultos. Creo que la situación tiene alguna complejidad más", ha opinado.



El expresidente socialista ha pedido "confianza" porque, ha asegurado, "hay gente pensando" en cómo abordar la situación jurídica y política de Puigdemont, que ha tildado de "inclasificable", "totalmente extraña", "confusa" y "complicada".



Por eso, ha urgido tanto a JxCat como al propio Puigdemont a que no dejen que su situación "afecte al diálogo".



"A Junts le pediría diálogo porque trasciende a la propia voluntad de un partido o líder (...) y es el método que la democracia nos va a imponer a todos", ha insistido.



Zapatero ha mostrado así su apoyo a la mesa de diálogo y ha celebrado que "los pasos que se han dado en los últimos meses" sean "extraordinariamente positivos" tras "diez años de una gran confrontación y conflictividad", si bien ha advertido que "lo importante no es diseñar o ver la meta", sino "que se produzca el diálogo, que debería ser más frecuente".



Por otro lado, ha vuelto a mostrarse contrario a un referéndum de autodeterminación, ya que es, ha dicho, "una derrota" que "divide de una manera apasionada, como todo lo que simplifica" y lleva al perdedor a "querer la revancha".



"Todo el mundo tiene que entender y asumir que ese no es el camino. Conduce a una vía muerta. Para reconstruir la convivencia política el método mejor es el acuerdo (...) de convivencia. Eso no es discutible", ha afirmado antes de abogar por que el diálogo "renueve, oxigene y estimule nuevas ambiciones compartidas".

COMENTARIOS