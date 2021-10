Podemos tras la multa a su diputado Alberto Rodríguez: "Qué vergüenza de Justicia"

Podemos ha reaccionado a la multa de 540 euros del Tribunal Supremo a su diputado Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad con un mensaje para arroparle y para criticar la sentencia: "Qué vergüenza de Justicia".



En un tuit que concluye con esa exclamación, la formación morada ha indicado que es "una Justicia que se arrodilla ante monarcas corruptos y criminaliza la protesta y a quienes se meten en política para mejorar la vida de la gente".



La condena del Tribunal Supremo deriva de una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife) y ha sido fijada en 45 días de prisión, que se sustituye por esa multa de 540 euros, y tiene además una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.



En la sentencia se absuelve a Alberto Rodríguez del delito de lesiones leves y se aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.



La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en otro mensaje en Twitter, ha incidido en la idea de que la sentencia supone un mensaje a los jóvenes de que no se metan en política.



La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha señalado que "Alberto Rodríguez es una persona comprometida, que lleva muchos años defendiendo a nuestra gente y los servicios públicos" y que "hoy sufre una terrible criminalización que busca mandarnos un mensaje, no te metas en política".



Su antecesor en el cargo y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tuiteado una foto del rey emérito junto a una de Rodríguez con el siguiente texto: "La justicia es igual para todos… Vergüenza".



Por su parte, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha escrito que "la decencia, dignidad y compromiso social" de Rodríguez "estará siempre a salvo".



"Ninguna fuerza reaccionaria puede mancharla", ha añadido Garzón, mientras que el coportavoz de Podemos Pablo Fernández ha señalado que ha sido "condenado sin pruebas, en una sentencia eminentemente política".



Fernández también lo ha comparado con el padre del rey: "Mientras el emérito, cuando existen numerosas pruebas de que ha defraudado millones de euros, se va se rositas y sigue en Abu Dabi. La justicia no es igual para todos. Vergüenza".



Asimismo, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha ido en esa misma línea al llamar a Juan Carlos I "millonario y ladrón" por las "abundantes pruebas de que defraudó millones", frente a un diputado de su grupo parlamentario sobre el que no hay "ninguna prueba".



En un segundo tuit, Echenique escribe un mensaje similar, con comparación al rey emérito, en inglés y dirigido a la Comisión Europea.

COMENTARIOS