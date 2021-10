Belarra desconocía el bono de vivienda para jóvenes anunciado por Sánchez

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que desconocía la creación, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un bono vivienda dotado con 250 euros mensuales destinado a los jóvenes de entre 18 y 35 años y con rentas inferiores a 23.725 euros para facilitar su emancipación.



"No está incluida en la Ley de Vivienda", ha dicho la ministra de Podemos en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser. "Pero no pasa nada, el presidente puede hacer los anuncios que le parezca oportuno".



El anuncio de Sánchez se ha producido el mismo día en que los dos socios de Gobierno, PSOE y Podemos, han negociado un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda con topes al alquiler.



Belarra ha subrayado sobre el bono social la necesidad de no caer en el mismo error que Zapatero pues "si el arrendador sabe que los jóvenes van a recibir una ayuda, les puede subir el alquiler".



Por ello, ha señalado, "la única forma de impedirlo es que los precios estén topados".



El bono estará vigente durante los dos próximos años, ha detallado Sánchez, quien ha defendido que una recuperación justa implica facilitar el acceso a la vivienda, a la vez que ha subrayado que España debe conseguir "adelantar" la edad de emancipación de los jóvenes y situarse en la media europea, que es de 26 años.



Sobre la ley de Vivienda, Belarra ha asegurado que obligará a destinar el 30 % de cualquier promoción a vivienda social.



"Ahora hay un Gobierno de coalición progresista con un respaldo parlamentario detrás y con un mensaje clarísimo: entre los derechos de las grandes promotoras y el de la gente que no puede pagar su vivienda, no hay ninguna duda. Esa es nuestra gente y es a la que vamos a proteger", ha dicho la ministra.

