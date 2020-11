Un dulce viaje por la Europa de fantasía

Pase lo que pase este año con la Navidad, hay cosas que no se van a perder, como es el caso del gigantesco Belén de Chocolate que elabora por estas fechas la empresa Galleros Artesanos, de la localidad cordobesa de Rute, que propone un dulce viaje por escenarios emblemáticos de la Europa de fantasía.



Según ha explicado a EFE Jorge Garrido, maestro pastelero y gerente de esta empresa familiar cordobesa, cada año la temática del Belén es diferente y en esta ocasión se ha dedicado a algunas regiones de Europa que tienen un toque mágico, casi de cuento, como son la Alsacia, en el Noreste de Francia, "y que tiene casas como de fantasía", la profunda Selva Negra alemana o los Países Nórdicos.



"Hace varias temporadas que viajamos a estas zonas y nos enamoraron y luego, viendo que hay muchas películas inspiradas también en ellas, eso nos hizo decantarnos por inspirar el Belén de esta Navidad y rendirles homenaje a esas zonas de la Europa encantadora", ha explicado Garrido.



Como suele ser habitual en sus belenes no suele faltar un Castillo. Para la ocasión, "¿qué mejor que uno inspirado en los que hay en la Selva Negra? En concreto es el de Lichtenstein. Y ya que estaban buscando en Europa otra zona "nos pareció interesante algo de los Países Nórdicos, una zona nevada y en penumbra, donde las construcciones son muy típicas y decidimos inspirarnos en esta temática", ha añadido el maestro pastelero.



Este espectacular Belén de Chocolate, que estará expuesto hasta el 5 de enero, ha supuesto este año el uso de 1.500 kilos de ese delicioso producto para cubrir una superficie de 45 metros cuadrados. Y como cada temporada el día 6, fiesta de la Epifanía, se suele derretir para una gran chocolatada infantil, que dependerá de la evolución de la pandemia mundial causada por la Covid-19.



Precisamente, la enfermedad y la consecuente crisis sanitaria va a impedir, por razones, obvias, las visitas masivas al interior. Por este motivo, Jorge Garrido ha explicado que se han adoptado todo tipo de medidas preventivas obligatorias, como son el uso de la mascarilla, la distancia mínima de seguridad, un control de temperatura a la entrada con gel hidroalcohólico y una reducción del aforo al 75 por ciento de su capacidad.



A cambio están ofreciendo visitas virtuales y la posibilidad de adquirir sus deliciosos productos típicos de la Navidad en su tienda on-line.



Aparte de que el Belén es totalmente nuevo, la novedad de este año está en el Museo del Turrón ubicado en las instalaciones de Productos Garrido y que cuenta igualmente con su propia visita virtual en la página web.



"Hemos elaborado una réplica de la imagen de la Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar, con chocolate y merengue y de un tamaño de un metro de altura, que nos ha quedado muy bien". ha asegurado Garrido.



Esta Virgen se une en el Museo de Personalidades a las imágenes a tamaño real en chocolate macizo de la familia real española al completo; Rocío Jurado; el Papa Francisco (en chocolate blanco); la representación de



Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga en su trono, en chocolate y glasa o la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla.La pandemia, no obstante, no merma en absoluto el optimismo de esta familia en cuanto al éxito de esta iniciativa, como suele ser habitual año tras año. De hecho, el inicio de las visitas, coincidiendo con el puente del Pilar "fue muy bueno en visitantes".



Y es que con un precio de entrada de un euro por persona, aunque los menores de 4 años no pagan, y reembolsable con la adquisición de alguno de los productos en venta en la tienda, los visitantes podrán viajar de la forma más dulce a los rincones más mágicos de una Europa de fantasía.