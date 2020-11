El Ayuntamiento traslada su solidaridad a los heridos del tren y pide soluciones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Algeciras, reunida esta mañana bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, ha trasladado su solidaridad y deseos de una pronta recuperación a los heridos en el accidente que se produjo en la tarde de ayer tras descarrilar el tren que enlazaba Algeciras con Madrid.

El primer edil, en nombre del equipo de Gobierno, ha agradecido a la tripulación del tren “que de manera inmediata comenzase a ayudar a salir del convoy a los pasajeros, en una situación nada fácil ya que el descarrilamiento se produjo en pleno campo, con alturas entre los coches y el suelo que son complejas de salvar, pero en todo momento actuaron con gran profesionalidad atendiendo en primer lugar a los heridos, afortunadamente de carácter leve”.

“Hasta ahora nos enfadaban las continuas averías del tren, pero ahora hablamos ya de accidentes con heridos. Hemos reclamado por activa y por pasiva trenes que no sean los trenes-rana, los peores de España que nos trajeron desde Extremadura cuando allí protestaron por su estado, y necesitamos máquinas adecuadas que no se averían, vagones que no representen incomodidades para los pasajeros, en definitiva, trenes que no sean tercermundistas pero sobre todo, que sean seguros para las personas, tanto los convoyes como la línea férrea por la que transitan”, recalca la primera autoridad municipal.

Finalmente, el regidor pide que “clamemos todos como hacen en el Levante, que se unen todos para reclamar lo mejor para su tierra, y hagamos aquí lo mismo, exigir un proyecto que es de interés general del Estado para toda España, pero especialmente para Andalucía, y que es de supervivencia para el puerto de Algeciras y para el Campo de Gibraltar, y en esto nos tiene que escuchar el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y dar solución a estos problemas de una vez por todas”.