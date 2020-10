Grupo Transfronterizo agradece que medidas anti-covid no afecten a la frontera

El Grupo Transfronterizo (G.T.F.) se reunió ayer 29 de Octubre por primera vez bajo la presidencia de UnitetheUnion con Michael Netto como representante de dicha organización. La reunión virtual permitió a las organizaciones que integran el G.T.F. poder participar en estos momentos críticos en la pandemia que afecta de esta manera tan seria a nuestras comunidades.

Como se recordará el GTF lo componen organizaciones empresariales y sindicales; por parte de Gibraltar/R.U. UnitetheUnion, NASUWT (UK), Gibraltar General and Clerical Association, El Gibraltar Federation of Small Buisnesses y el Chamber of Commerce. La representaciónEspañola al grupo la componen; Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Asociación de Pequeño y Mediana Empresas de LaLínea de la Concepcion, Confederación de Empresarios de Cádiz y La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.

En la reunión se analizó la situación de la pandemia del Covid 19 y como esta afecta a las comunidades en ambos lados de la frontera. Dado la incertidumbre en lo que se refiere a la fluidez en la frontera el G.T.F. agradece la clarificación por parte del ministerio del interior que las medidas anunciadas no afectaran a la frontera entre Gibraltar y España.

En dicha reunión del G.T.F. se habló también del tema del Brexit donde los participantes vieron con satisfacción las recientes declaraciones de la ministra de asuntos exteriores de España y las del primer ministro de Gibraltar en la prensa Británica (Financial Times) hace solo unos días. Esta claro que los dos portavoces están considerando como positivo las declaraciones del Grupo Transfronterizo del 16 de Octubre 2020, donde hacíamos hincapié que un ‘no acuerdo’ no era una opción, y que todas las partes están trabajando hacia unos acuerdos que sean positivos para las diferentes partes, donde la realidad nueva en la frontera se caracteriza por la fluidez de ciudadanos y mercancías.

El GTF se reafirma en su deseo que las negociaciones terminen con un acuerdo que permita y avance en el desarrollo económico, social y cultural entre ambas comunidades y que este proceso sirva para garantizar esa fluidez fronteriza que promueva la actividad económica que todos deseamos.

En esta línea, el GTF acordaba intensificar sus contactos con los responsables políticos e institucionales de ambos lados de la frontera, en unos momentos cruciales para el diseño del futuro de las relaciones entre ambos territorios.