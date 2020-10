Araujo tiende la mano a Franco para una mesa de trabajo de la Ayudantía Militar

La diputada socialista al Congreso por Cádiz, Gemma Araujo, ha remitido este jueves una carta al alcalde de La Línea, Juan Franco, en la que le propone abrir una nueva etapa de colaboración institucional que redunde en beneficio de la ciudad y la creación de una mesa de trabajo para gestionar que el antiguo edificio de la Ayudantía Militar de Marina pase a formar parte del patrimonio del

Ayuntamiento.

“Como bien sabes, soy diputada al Congreso desde el pasado mes de febrero, por lo que consideraría un error que no aprovechásemos esta circunstancia -tan inusual por desgracia en La Línea- para

ir de la mano y trabajar conjuntamente en asuntos importantes para la localidad que requieran diálogo, negociación o tramitación en la capital del Estado. Puesto que han transcurrido ya ocho meses desde mi toma de posesión sin que por tu parte se me haya solicitado cooperación o mediación alguna en las gestiones que desde el Ayuntamiento que presides se puedan estar llevando a cabo y habida cuenta de que tampoco se da respuesta a la mayoría de las interpelaciones que te planteamos bien desde la agrupación local del PSOE o bien desde nuestro grupo municipal, es por lo que he decidido dar un paso al frente y adoptar esta iniciativa, ya que entiendo que lo que nuestros ciudadanos quieren es vernos trabajar juntos para intentar resolver los muchos problemas que siguen aquejándonos”, resalta la misiva.

Asimismo, Gemma Araujo traslada al regidor haber tenido conocimiento, “a través de declaraciones en los medios de comunicación porque tampoco se ha pedido mi ayuda al respecto ni se me ha informado de las gestiones que se hayan podido ya realizar, de tu deseo de que el antiguo edificio de la Ayudantía Militar de Marina se integre en el patrimonio del municipio, anhelo que comparto plenamente porque ya siendo alcaldesa de la ciudad emprendí acciones encaminadas a ello y ahora, aprovechando mi actual cargo de diputada, me he vuelto a interesar personalmente por este asunto y

por los pasos que hay que dar para su tramitación, así como por las diversas fórmulas que podrían aplicarse para convertirlo en realidad”.

“Por este motivo, te propongo la creación de una mesa de trabajo integrada además por técnico del Ayuntamiento para analizar todas las fórmulas posibles y asimismo acudir al Ministerio de Defensaça llevar a cabo los contactos que sean necesarios. Para ello, me pongo a tu disposición para realizar cuantas gestiones sean precisas al objeto de lograr la convocatoria de esas reuniones”, concluye

la carta.

La diputada socialista ha subrayado, una vez tomada la iniciativa, que confía no solo en que la respuesta de Franco será positiva, sino en que además “éste puede ser el primero de una relación de asuntos en los que podríamos plasmar esa voluntad de colaboración por el bien de nuestra querida ciudad”.