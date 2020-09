Landaluce mete en nómina con dinero de algecireños a un ex rival por la Alcaldía

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, emitió el pasado 1 de septiembre un decreto por el que designa como “funcionario eventual” con “dedicación completa”, concretamente como “personal de gabinete” a Alberto Pérez Mesa, quien fuera candidato del partido político de ámbito local Libres por Algeciras a las municipales en 2019. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) hizo público el nombramiento de Pérez Mesa en los últimos días. En esa misma publicación, se detalla que el fichaje de Pérez Mesa costará a las arcas municipales 16.500 euros anuales que saldrán, evidentemente, del bolsillo de los algecireños.

Más allá del hecho ya de por sí llamativo de la adquisición de este nuevo activo en un gabinete que se podría entender, ya de por sí, como bastante sobredimensionado, está una cuestión que desde el mismo día de la publicación del nombramiento ha levantado ampollas en las redes sociales. Y es que el partido del que hasta hace nada era coordinador Pérez Mesa llevaba en el punto séptimo de su programa electoral la siguiente premisa: “No contaremos con personal de confianza de Alcaldía (gabinete, prensa y relaciones externas) y suprimiremos el vehículo oficial dedicado a la alcaldía, así como a su chófer y guardaespaldas”.

Pérez Mesa accede, por tanto, el mismísimo puesto de confianza del que como candidato a la Alcaldía se comprometió a prescindir. Con este mensaje, Libres Algeciras consiguió la confianza de 738 votantes. Más aún llama la atención, mirando la hemeroteca, las feroces críticas de Pérez Mesa, cuando fue candidato a la Alcaldía, a la gestión de Landaluce, e incluso el hecho de haber compartido, en su perfil personal en una conocida red social, una publicación de un trabajador del puerto de Algeciras, quien llegaba a llamar “asesino” al alcalde Landaluce, como revelaba el medio de comunicación digital Horasur. Pérez Mesa matizaba después este hecho en una nota de prensa pidiendo disculpas a quien pudiese verse ofendido y aclarando, en cualquier caso, que no necesariamente compartía igualmente la opinión de quien lo manifestaba, aludiendo igualmente al evidente uso figurado del término “asesino” .

Ante estas novedades, Andalucía Información contactó con Alberto Pérez Mesa, quien hizo las siguientes declaraciones:

"Unos meses después de las elecciones municipales de 2019, decidí echarme a un lado de la escena política y quitarme del foco público para dedicarme plenamente a mi carrera profesional. Además, sufrí un desgaste personal y familiar importante a causa de la repercusión mediática, pero entiendo que es el precio a pagar por participar en la vida pública. Lo que sí me sorprende es que siga siendo noticia, a pesar de no ser una figura pública y/o relevante en la ciudad. Soy un vecino más que trata de aportar lo máximo en su ciudad".

"Cualquiera que me conozca sabe que siempre he mantenido una posición constructiva y en positivo para conseguir que la ciudad de Algeciras prospere y siga creciendo. He dialogado con todos, independientemente de las diferencias ideológicas o partidistas. El respeto, la concordia y las vidas de los vecinos de Algeciras están por encima de cualquier ambición política".

"Hay que destacar un elemento clave en toda esta historia: la crisis del Covid-19. La pandemia ha supuesto un cambio de paradigma mundial. Y por desgracia, también supone una crisis sin precedentes para Algeciras y para el resto de municipios de España. Ante este hecho, me puse a la completa disposición del Ayuntamiento de Algeciras para colaborar en todo lo que fuese necesario, como hubiese hecho cualquier otro ciudadano que aprecie su ciudad".

"A raíz de este acontecimiento, el Alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, me ofreció la posibilidad de incorporarme al Departamento de Fondos Europeos, tras revisar mi perfil profesional y Currículum Vitae. Sinceramente, me sorprendió mucho dicho ofrecimiento, pero más me sorprendió el proyecto de ciudad que tiene en mente, tanto él como su equipo de gobierno, repleto de proyectos cargados de presente y de futuro para toda la ciudad. Mi ilusión fue máxima al conocer todo lo que se ha estado haciendo y se pretende hacer en los próximos meses, y no quería quedarme fuera de este proceso renovador, modernizador y dinamizador de nuestra ciudad".

"Todas estas conversaciones se mantuvieron desde el máximo respeto personal y profesional, y por supuesto, sin ningún tipo de sectarismo político. En ningún caso se me requirió la afiliación al Partido Popular y tampoco hablamos sobre diferencias ideológicas. Todo el diálogo mantenido fue en la senda de la gestión municipal, medidas presentes y proyectos futuros para una Algeciras más dinámica, divertida y generadora de empleo. Por tanto, desde aquí quiero trasladar mi impresión positiva por el talante político y la capacidad de diálogo que mantiene Landaluce con todos los agentes sociales y políticos que quieren sumar en positivo en la ciudad".

"José Ignacio me transmitió toda su confianza y es un acto que debo agradecerle profundamente, ya que, es una apuesta que realiza al contar conmigo para un cargo técnico en el equipo que gestiona los fondos europeos. Un equipo que, por cierto, ha sido un completo éxito en materia de gestión de fondos de la Unión Europea y que es referente por su buen trabajo para otros municipios de Andalucía y España".

"Fue tanta la motivación y la ilusión de ser parte del cambio que necesita esta ciudad que no pude rechazar la oferta. Lo que siento por nuestra ciudad es una emoción difícil de explicar, y por eso mismo no podía quedarme de brazos cruzados teniendo la oportunidad de aportar un granito de arena en el progreso de nuestra ciudad. Es muy cómodo ver el problema desde detrás de la barrera, debemos actuar".

"Entiendo y respeto que puedan existir críticas al respecto, pero considero que estamos viviendo un tiempo en el que todos debemos aportar en positivo para que Algeciras siga creciendo. Habrá quienes dediquen su tiempo constantemente a la crítica, denuncia y mensaje destructivo. Pero, personalmente prefiero invertir mi tiempo en mejorar la vida de mis vecinos".

"Y con la mano en el corazón os puedo decir, que el día en el que deje de ser de utilidad para nuestra ciudad o pierda la confianza del equipo de gobierno, me iré y me reincorporaré a mi puesto de trabajo".

"No quiero finalizar estas declaraciones sin agradecer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras y, en especial, al alcalde, José Ignacio Landaluce, la oportunidad que me ha brindado y que asumo como un reto personal. Trabajar para el presente y futuro de Algeciras es todo un honor", finalizó.