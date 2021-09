Vox advierte a Moreno que "hay poco de que hablar" si no despide a enchufados

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha advertido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que su grupo tiene "poco de que hablar" sobre las auditorías y los presupuestos de la Junta para el próximo año "si no pone en la calle a los enchufados".



"Si no está de acuerdo alinéese con el PSOE, que quizá sea ese el pago para no hablar de los trapicheos socialistas", ha aseverado Gavira al presidente andaluz durante la sesión de control parlamentario al Gobierno, en la que se ha interesado por los resultados de las auditorías al sector instrumental de la Junta.



El portavoz de Vox ha argumentado que su grupo "no ha llegado para cambiar al partido que está en el Gobierno sino para cambiar las políticas" y ha reclamado "el fin de la administración paralela cuanto antes, que se eche a los enchufados cuanto antes y que se acabe todo gasto superfluo".



"Como no empiecen a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas verá como más pronto que tarde los andaluces dicen que los chiringuitos no son de los socialistas, sino de PP y Ciudadanos", ha advertido Gavira, que ha añadido que "no vale cambiar las cosas para dejarlo todo tal y como está".



Ha defendido que lo ocurrido el pasado viernes con la comparecencia en la comisión de la Faffe de la mujer de Juan Espadas fue "una vergüenza" y ha recordado que su plaza en la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo "se tenía que haber asignado por mérito y capacidad".



Por su parte Moreno ha sostenido que precisamente desde su llegada al Gobierno estos son los criterios que se aplican para incorporarse a la Administración, lo que ha calificado como "un cambio notable", y ha mostrado su "firme compromiso en la regeneración, racionalización y transparencia" del sector público.



"No existe ninguna otra comunidad autónoma ni Administración pública que haya hecho un ejercicio tan intenso de investigación para evaluar cómo estamos en los órganos instrumentales", ha zanjado el presidente de la Junta, que ha reprochado a Vox que "bloqueara" la creación de una comisión de estudio en el Parlamento de los resultados de las auditorías.



Ha recordado al portavoz de la formación de Santiago Abascal que antes de ellos "existían más cosas en la vida" y que fue el PP quien "investigó, denunció y llevó a los tribunales el caso de los ERE", por lo que ha pedido "un respeto a las trayectorias y a votantes que supongo que ustedes aspiran a llevarse", ha dicho.



"Buscamos que la Junta funcione lo mejor posible, sin revanchas ni vendetas, no es nuestro estilo, sino el de velar por el interés general de todos los ciudadanos andaluces", ha concluido.

