Velasco cree que prorrogar Presupuestos "no da imagen de estabilidad"

El consejero de Transformación Economía, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, se ha mostrado este jueves confiado en que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) pueda sacar adelante los Presupuestos de 2022, ha señalado que "no hay ninguna razón para que el grupo político Vox no los apoye", y ha advertido de que prorrogar las cuentas de 2021 no daría "imagen de estabilidad".

Son reflexiones que el consejero de Transformación Económica ha trasladado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que al ser preguntado acerca de si cree que la Junta podrá aprobar nuevos Presupuestos --para lo que el Gobierno de PP y Cs necesita apoyos de la oposición al no contar con mayoría absoluta-- ha respondido que confía "en que sí".

Ha explicado que, según le transmite el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, encargado de las negociaciones con los grupos políticos, "estamos estos días en plenas negociaciones", y "pensamos que no hay ninguna razón para que, en concreto y en particular, el grupo político Vox no apoye los Presupuestos que se van a presentar".

Además, Velasco ha señalado que desde el Gobierno andaluz han "tendido la mano" al PSOE-A y a Unidas Podemos por Andalucía "para que incorporen las enmiendas que consideren necesarias, y estamos dispuestos a negociar con ellos acerca de esas propuestas", según ha garantizado.

Sobre la posibilidad de que la Junta prorrogara para el año que viene las cuentas vigentes de 2021, el consejero ha señalado que "una de las cuestiones que explican el mejor comportamiento de la economía andaluza respecto a la española es que estamos transmitiendo a la sociedad una imagen de estabilidad, de centralidad, de sensatez a la hora de tomar medidas de política económica", y "es importante que las empresas, los inversores que estén contemplando la posibilidad de instalarse en Andalucía, vean que las expectativas son estables".

Velasco ha añadido que no aprobar un nuevo Presupuesto y prorrogar otro "no es dar una imagen de estabilidad, sino más bien al contrario". "Unos Presupuestos prorrogados pueden funcionar, pero como una camisa de fuerza", ya que "tiene unos límites muy estrictos respecto a lo que puedas hacer para el próximo año si cuentas con los recursos del año anterior", ha añadido el consejero en esa línea antes de argumentar que "la economía y la sociedad cambian, y es necesario que esos Presupuestos se adapten a esos cambios".

PREVISIONES DE CRECIMIENTO

Por otro lado, el consejero se ha reafirmado en la previsión que maneja su departamento acerca de que la economía andaluza crecerá un 7% este año 2021 "mientras no dispongamos de nueva información que nos indique que no es realista", y teniendo en cuenta que los indicadores con los que se cuenta "hoy por hoy" ratifican esa previsión.

"Todos los indicadores apuntan a que el crecimiento en Andalucía es muy fuerte, muy robusto, y que tiene continuidad", ha explicado Rogelio Velasco, quien ha confirmado así que en la Junta "abrigamos la esperanza de que a final de año el comportamiento de la economía andaluza haya sido mejor que el de la española".

Ha apuntado, no obstante, que esa previsión de crecimiento depende también de los fondos europeos de recuperación que vaya a recibir Andalucía, y al respecto ha lamentado que "seguimos padeciendo un vacío informativo respecto a qué está haciendo el Gobierno central y cuáles son sus planes".

El consejero ha explicado que desde la Junta han solicitado al Ejecutivo "en varias ocasiones que tenga más transparencia, que nos transmita cuántos recursos van a venir a Andalucía, cuáles son los proyectos concretos que se han aprobado, y que haga público el criterio que está siguiendo y va a seguir en el futuro próximo para repartir los fondos 'Next Generation' entre las comunidades autónomas", y ha señalado que "tenemos necesidad de que el impacto en la economía andaluza" de esos fondos "sea cuanto antes mejor".

SUBIDA DE LA FACTURA ELÉCTRICA

Por otro lado, sobre la subida de la tarifa eléctrica, el titular andaluz de Transformación Económica ha advertido de que "unos precios de la electricidad tan elevados" están haciendo "daño al conjunto de la economía, a las familias, porque la factura mensual del recibo se está incrementando", y a las empresas, que "tienen que afrontar también una factura de electricidad más elevada" y eso "hace que pierdan competitividad".

Velasco ha apuntado que "hay unos elementos inevitables que están presionando al alza para que suba la electricidad y otros que dependen de las empresas", y el Gobierno central "ya ha dado algún paso, pero se pueden dar más en cuanto a los impuestos que sobrecargan la factura de electricidad".

Además, ha apuntado que a las empresas eléctricas hay que decirles que "más importante que ellas es el conjunto de la economía española, y no pueden mantener los márgenes de beneficios que tienen actualmente porque se acumulan beneficios derivados de esta situación de una manera desproporcionada en las tres o cuatro grandes empresas eléctricas que hay en España".

"Es apelar a la ética, a la responsabilidad, al sentido de bien común de manera que no estén repercutiendo continuamente los mayores precios internacionales en la factura de electricidad de las familias", ha añadido el consejero en esa línea.

Por otro lado, respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que plantea el Gobierno para este año, ha reiterado que siempre está "a favor de que aquellas personas que reciben los salarios más bajos mejoren sus condiciones de vida, pero las cosas no se pueden hacer sólo con el corazón, hay que mantener la cabeza fría", según ha apostillado.

En esa línea, ha dicho que desde la Junta "apoyamos la subida, pero debería producirse más bien a principios del próximo año, cuando ya tengamos la seguridad de que la situación económica sigue mejorando y las empresas tienen las circunstancias favorables para absorber esos mayores costes a través del salario mínimo", y además la subida debería acordarse con empresarios y sindicatos, según ha opinado.

Por último, el consejero se ha mostrado partidario de prorrogar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis de la pandemia "hasta el 31 diciembre" de este año, porque eso "contribuiría notablemente a que el crecimiento de la economía andaluza a final de año sea del 7%, y daría seguridad y estabilidad al mercado" de que "no van a despedirse por miles a los empleados" actualmente acogidos a esos expedientes que espera que ya no sean necesarios a principios del próximo año, según ha concluido Velasco.