El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea investigado por falsear cuentas

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha imputado al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y a otros dos ex altos cargos de la empresa (el ex director financiero José Ángel García Quilez y el ex director general de la filial Inabensa Gonzalo Gómez García) por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y de información económica y contable de sus trabajos en el proyecto del AVE a La Meca.



El auto, fechado el 7 de septiembre del 2021, responde a una querella presentada por la representación legal de la asociación de perjudicados de Abengoa para investigar si ha existido manipulación o falseamiento de las cuentas de filiales de Abengoa en relación a los proyectos del AVE MecaMedina.



Los afectados de Abengoa denuncian delitos de falsedad de las cuentas de las filiales Abeinsa, Construcción industrial e instalaciones Inabensa por "manipular de forma deliberada los márgenes de los proyectos y los costos; delitos de emisión de facturas ficticias en las contratos simulados y delito de alteración/manipulación del flujo de caja con el mismo fin de ocultar la realidad económica real".



Investigación

Según el auto, se debe esclarecer sí ha existido manipulación o falseamiento de las cuentas de las entidades a las que se refiere la denuncia relacionadas con los proyectos del AVE MecaMedina (realizado por el departamento de Ferroviaria para la instalación de cableado de catenaria y la construcción de subestaciones eléctricas) y Edificios Técnicos (construcción de edificios técnicos para albergar los equipos necesarios para el funcionamiento del tren).



También se debe comprobar "si ha existido alguna simulación relacionada con las facturas emitidas por la empresa Nicsa, filial del grupo Abengoa, habiéndose aportado copia de dos facturas emitidas el 30 y 31 de diciembre ambas del 2013, dudándose sobre la efectiva prestación de tales servicios en los proyectos referidos".



Y, por último, si ha existido alguna simulación relacionada con la provisión atribuida a La Farga, proveedor de cables de cobre y que según sostiene la denuncia se habrían vendido a Inabensa Turquía para que a su vez esta los vendiese a Inabensa Saudí, en modo triangulación, sostiene el auto de la juez de instrucción número 3 de Sevilla