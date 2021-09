Marín: "Si hay más aspirantes no hay duda de que habrá primarias en Ciudadanos"

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que optará a ser el candidato a la presidencia regional en las próximas elecciones y ha añadido que, si hay más aspirantes "no hay duda" de que habrá primarias, porque así lo recogen los estatutos del partido.



"No sé quién se puede arrogar la decisión de si hay o no primarias, de eso no hay duda", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, en la que ha añadido que Ciudadanos "no se va a quedar sin candidato por muy mal que le vaya en los sondeos" y ha recordado que él "siempre" se ha presentado a primarias para ser candidato.



Ha repasado que en 2015 "no había nadie a la cola ni prisa ninguna" porque las encuestas otorgaban "no seis ni siete escaños, sino cero", y que cuando dio el paso "se presentaron once más", mientras en 2018 fueron catorce personas las que acudieron a las primarias.



"Que haya dos, cinco, diez o doce candidatos me parece normal", ha dicho Marín, que ha recordado que serán los afiliados quienes decidan "quién es la persona idónea" para representar al partido: "Si deciden que sea yo seré yo y si no ayudaré a quien sea, esa es la labor de quienes formamos parte del proyecto", ha argumentado.



Marín se ha mostrado convencido además de que agotar la legislatura en Andalucía es "razonable" y ha recordado que el 27 de noviembre de 2022 es el último domingo hábil para que se celebren.



"Creo que el presidente le dará al botón después del próximo verano", ha indicado el número dos del Ejecutivo andaluz, que ha dicho entender la "expectación" por un posible adelanto electoral pero ha sostenido que a Andalucía "no le interesan" unos comicios antes de tiempo.



Ha defendido además que este debate "no beneficia mucho a los que que quieren invertir" en la comunidad, que necesitan "estabilidad".



"Eso es lo que interesa a los andaluces, lo que interesa a PP y Ciudadanos lo hemos dejado un poco al lado", ha concluido.

COMENTARIOS