Los desalojados de cinco pueblos por el fuego de Málaga podrán volver a casa

La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado este lunes que pueden volver a sus casas los vecinos de los municipios de Jubrique, Faráján, Júzcar, Alpandeire y Pujerra, que tuvieron que ser desalojados de forma preventiva por el incendio de Sierra Bermeja. Los ciudadanos de Genalguacil, por su parte, no podrán volver aún a sus casas debido al fuego.

En relación con los vecinos de los cinco municipios que sí pueden volver, Crespo ha incidido en que tiene que ser un realojo "prudente, escalonado y progresivo".

Sobre Genalguacil, que aún no podrán volver, la consejera ha dicho que entiendan que "no es un capricho", insistiendo en que los técnicos "son los que mandan". "Es una necesidad, no vamos a poner en riesgo a nadie".

Así lo ha señalado Crespo en el Puesto de Mando Avanzado, junto con el subdirector del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca, Alejandro García, precisando, además, que en el incendio "inaudito, complicado y dificultoso" se ha podido seguir trabajando "en todos los frentes".