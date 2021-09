Alarma por un incendio en Ronda a pocos kilómetros del de Sierra Bermeja

Un incendio con tres focos en un pinar a las afueras de Ronda (Málaga), a pocos kilómetros del de Sierra Bermeja, ha generado alarma durante unas horas en una ciudad que desde este domingo acoge a varios cientos de los desalojados a causa del fuego en la serranía vecina.

Aunque el fuego ha afectado a un número importante de árboles, no se han producido daños personales y en algo más hora y media se ha conseguido sofocar el incendio

Minutos antes de las siete de la tarde una llamada telefónica de un particular informó al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía respecto a la existencia de fuego en una zona conocida como La Dehesa, ubicada a la salida del municipio en dirección Sevilla.



Según han explicado a EFE fuentes de la Policía Nacional, a la zona se desplazaron agentes de la Policía Nacional y local y del cuerpo de bomberos, que al llegar al pinar comprobaron que algunos vecinos de las calles cercanas estaban ya en la zona intentando apagar las llamas con sus propios medios,



Aunque el fuego ha afectado a un número importante de árboles, no se han producido daños personales y en algo más hora y media se ha conseguido sofocar el incendio, según han confirmado los bomberos.



Todo apuntaría a que se ha tratado puesto que el fuego había comenzado en tres puntos diferentes, a escasa distancia entre ellos y de manera prácticamente simultánea.



El incendio ha tenido lugar mientras sigue activo y sin controlar el de Sierra Bermeja, en el que ha perdido vida un bombero, se han quemado cerca de 8.000 hectáreas y alrededor de 3.000 personas han tenido que dejar sus casas de manera preventiva.

