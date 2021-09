Arrimadas quiere trasladar al resto de España el "milagro andaluz"

La presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha alabado el "milagro andaluz" y que se haya producido "más rápido de lo que se podía imaginar" con la presencia de su partido en el Gobierno regional y ha apostado por trasladar al resto de España lo ocurrido en esta comunidad.



Durante el acto "Cumpliendo con Andalucía", en el que ha participado en Sevilla junto al coordinador andaluz y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la líder de la formación naranja ha sostenido que este cambio "no se puede poner en peligro ni por los intereses de ninguna persona ni de ningún partido".



Ha destacado que Andalucía "ahora tira del carro de España y ayuda a otras comunidades autónomas a hacerlo".



"Llevamos solo dos años y medio, imaginaos lo que podemos hacer", ha dicho la presidenta de Cs, que ha sostenido que hasta que llegó su partido "no había durante muchos años una alternativa ilusionante y moderna" capaz de "quitar la losa" de 37 años de gobierno socialista.



Tras alabar el trabajo de los cinco consejeros de su formación en la Junta y asegurar que "ha superado todas las expectativas", Arrimadas ha dicho que Cs "necesita seguir gobernando para seguir sacando la porquería a la luz, para dar oportunidades a los jóvenes, reforzar las políticas sociales, apostar por el empleo y atraer inversiones".



"Esas políticas hay que seguir haciéndolas y esas las podemos garantizar solo nosotros", ha asegurado Arrimadas, que ha puesto como ejemplo que desde que no está Cs en el gobierno de Madrid "lo que ha hecho Ayuso es enchufar a algunos y manejar la televisión".



Según Arrimadas, Ciudadanos ha conseguido además "quitar el miedo a los andaluces de que no gobierne el PSOE", al que han "quitado la bandera de las políticas sociales y el cuidado de las familias vulnerables". "No hay bandera que le quede al PSOE", ha sentenciado.



Se ha referido también a las encuestas y se ha preguntado si están "de cachondeo" quienes creen que en la formación naranja se van a "echar atrás" por unos sondeos desfavorables, además de garantizar que van a "seguir cumpliendo en todos los rincones de España".

