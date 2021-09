Moreno dice que hay "indicios bastante claros" de que el fuego fue provocado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que hay "indicios bastante claros" de que el incendio que afecta a Sierra Bermeja de Málaga ha sido provocado, ya que se inició en dos focos, por la noche, uno de ellos en zona escarpada y con la previsión de fuertes vientos.



Moreno, que ha inaugurado en Utrera (Sevilla) el curso escolar, ha dicho que no cree en tantas "casualidades", ya que por la noche se sabe que no pueden actuar los medios aéreos, en zonas escarpadas tampoco pueden entrar los vehículos autobombas y la previsión para el día siguiente era de rachas de viento de levante de 45 km/h.



Ha pedido a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que pongan todos los recursos a su alcance y ha asegurado que, si se confirma que ha sido intencionado, van a "dar caza a esos asesinos" con "todos los medios" que estén a disposición de la Junta de Andalucía.



Moreno, que se va a desplazar esta tarde al puesto de mando avanzado del incendio, ha pedido también colaboración a los ciudadanos, para que ante cualquier actitud sospechosa de personas que se adentren en zonas boscosas o que tengan una actitud extraña en el campo apunten la matrícula del vehículo y hagan fotos.



"Si hay un pirómano, o varios, vamos a ir a por él", ha remachado Moreno, quien ha recordado que se está hablando de pérdidas ecológicas de un gran valor, pero también de patrimonio personal como viviendas y, sobre todo, de vidas humanas como la del bombero que falleció ayer en las tareas de extinción.



Ha añadido que "cualquier canalla que se acerque al monte para dañar nuestros montes va a encontrar la contundencia y la determinación de este Gobierno para llevarlo a la Fiscalía y a la cárcel".



En ese sentido, ha hecho un llamamiento a todos los partidos, también al suyo, para que se endurezca el código penal con los pirómanos, ya que "no puede ser que cueste la vida encontrarlos" y después "lo dejen en la calle".



Ha explicado que el incendio ha recorrido ya 3.600 hectáreas, aunque no saben por el momento si todas han sido quemadas, ya que el fuego de "copa alta" en algunos casos puede haber sobrepasado los pinares por encima.



Se ha activad el nivel 2 del Infoca para aumentar los medios y se ha pedido colaboración al Gobierno central en materia de aviones para intensificar el refresco de los fuegos.



Moreno habló ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle la situación, informarle del fallecimiento del bombero y acordar que si el equipo técnico lo decide se activará la intervención de la UME, ha detallado.

