“Hay financiación y el Gobierno andaluz está metiendo la tijera en educación”

La portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado que el Gobierno andaluz “esté metiendo la tijera” y “recorte” en educación cuando “tiene financiación” extraordinaria del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

“No es justo que haya recortes porque tiene una incidencia negativa en la calidad de la enseñanza”, ha manifestado Nieto, quien ha añadido que “este curso 21-22 no cuenta con el suficiente personal de profesorado que pueda permitir bajar la ratio”.

Durante una entrevista en el informativo de 7TV Andalucía, ha criticado que el Gobierno de PP y Ciudadanos “se sienta cómodo” aludiendo “constantemente” a un posible adelanto electoral “para tapar que se hable de la situación primaria o servicios sociales”.

Cuestionada sobre la posición de Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos para 2022, Nieto ha indicado que el martes 14 mantendrá un encuentro con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para “las prioridades que tiene el Gobierno andaluz y ver en qué parámetros podemos llegar acuerdos”. Eso sí, ha confesado que “PP y Ciudadanos tienen una agenda económica con Vox y que pese al ruido continuo, sí coinciden en los Presupuestos”.

También, Nieto ha desvelado que no le sorprendería que estas cuentas no salieran adelante, ya que “el Gobierno andaluz hizo ya para 2021 unos presupuestos que podían ser prorrogables. No sería un escenario deseable”.