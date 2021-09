El pleno del Parlamento recupera presencialmente a todos sus diputados

El pleno del Parlamento andaluz que se celebrará los próximos días 15 y 16, primero del nuevo periodo de sesiones tras el verano, contará con la presencia de los 109 diputados regionales, algo que no ocurre desde el 5 de marzo de 2020, días antes de comenzar la pandemia de la covid-19.



Así se ha decidido en la reunión de la Mesa de la Cámara que se ha celebrado este miércoles, en la que se ha acordado que todos los parlamentarios puedan asistir presencialmente, usando mascarilla de manera obligatoria, y sin habilitar todavía el uso de la tribuna de invitados.



A continuación la Junta de Portavoces ha aprobado el orden del día de la sesión plenaria, en la que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, informará sobre el inicio del curso escolar 2021-2022 en las enseñanzas no universitarias.



El pleno comenzará con la elección del diputado y exportavoz de Ciudadanos Sergio Romero como vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento, para conocer después el informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos tratados durante el mes de agosto.



A continuación se ratificará, en su caso, el acuerdo adoptado por la Diputación Permanente para tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).



Se debatirán asimismo dos decretos leyes de 7 de septiembre, uno que modifica otro anterior con medidas extraordinarias por la covid-19 y otro por el que se regula el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y se establecen otras normas recaudatorias.



A continuación comparecerá el consejero Imbroda y tras él lo hará el responsable de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que abordará la evolución de la covid-19 y la asistencia en los centros de atención primaria.



La jornada del jueves se iniciará con el debate de una interpelación sobre políticas en materia de salud mental de la población andaluza, seguida por la sesión de control al Gobierno.



En ella, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, responderá a una pregunta del PSOE sobre el reparto de los fondos europeos para la recuperación y otras de PP y Cs acerca de los objetivos del nuevo curso político, mientras Unidas Podemos se interesará sobre el medioambiente y Vox por las auditorías de la Junta.



El pleno concluirá con el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), la primera de ellas de Cs sobre el encarecimiento de la factura de la luz y la siguiente de Unidas Podemos, relativa a la dotación urgente para la vuelta a la asistencia presencial en la atención primaria.



Se abordará después una iniciativa del PP relativa a medidas para asegurar la recuperación económica y mejorar la calidad de vida y otra del PSOE acerca de la limpieza y desinfección de los centros escolares andaluces.

COMENTARIOS