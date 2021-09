Susana Díaz mantiene la presidencia del PSOE en el Parlamento andaluz pese a ser senadora

Susana Díaz sigue siendo presidenta del grupo parlamentario del PSOE de Andalucía casi tres meses después de aquel proceso de primarias en el que la militancia eligiera que Juan Espadas fuera cabeza cartel de los socialistas a la presidencia de la Junta.

Pese a que el PSOE-A registrara un documento el 23 de julio comunicando su baja como presidenta del grupo parlamentario, tan solo cinco días después –el 28- registró un escrito solicitando un aplazamiento de dicha decisión “a partir de la toma de posesión en el Senado”.

De hecho, en la nómina de Díaz del pasado mes de agosto sigue figurando su salario extra por ser presidenta del grupo parlamentario, de 1.332,86 euros, además de su retribución básica, de 3.261,53 euros.

Actualmente, la sevillana es diputada andaluza, senadora por designación autonómica desde finales de julio y también próxima colaboradora en tertulias televisivas.

La que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, según adelantó este martes este medio, ha dejado abierta la posibilidad a no renunciar su acta como diputada hasta que no cuente con un cargo de responsabilidad en el Senado. En su día se trató que fuese presidenta de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio pero aún no ha recibido el ‘OK’ de su partido.

Tanto Díaz como Espadas mantienen negociaciones para dar pasos adelante en la transición que vive el PSOE de Andalucía. Díaz ya dijo que su futuro estaba en manos de Espadas y éste ha tratado de darle su sitio dentro del político y dentro de la política institucional. El 21 de julio el Parlamento aprobó que Susana Díaz fuera senadora por designación autonómica, gracias a 88 votos a favor y 19 en blanco.

Este miércoles la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, cuestionada sobre el presente y el futuro de Díaz, ha reconocido que ahora mismo es “una diputada más” que “rema” para que PSOE-A vuelva a la Junta.

Márquez ha repetido en sus declaraciones que es a Susana Díaz a quien hay que preguntarle por estas cuestiones, al tiempo que ha defendido que, "en todo momento", el proceso de transición en la dirección del PSOE-A, con la llegada de Juan Espadas a la Secretaría General relevando a la expresidenta de la Junta, "se ha llevado al máximo nivel" y "con elegancia" por parte del nuevo líder socialista.