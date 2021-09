Cs insiste en agotar la legislatura y dice que le dan igual las encuestas

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, ha insistido este miércoles en que el Gobierno regional va a agotar la legislatura y no va a haber un adelanto electoral, y ha añadido que le dan "igual" las encuestas y los resultados que auguran para su partido.



"En Andalucía no es que haya lealtad, es que hay un compromiso, que es el de cumplir la legislatura", ha dicho sobre su relación con el PP en una entrevista en Canal Sur TV, en la que ha mantenido, mientras "a Vox le interesan unas elecciones ahora y al PSOE no tanto", él no se plantea "pensar lo que va a pasar dentro de meses".



Ha confiado en "recuperar la confianza" de los andaluces cuando llegue la cita electoral argumentando que Cs "ha cumplido con la hoja de ruta a la que se comprometió en 2018" y ha reiterado que optará a ser candidato de su partido y "si otros compañeros también lo hacen les desearé suerte y cada uno que explique su proyecto".



"Yo no me escondo detrás de cuentas anónimas, siempre he dado la cara", ha dicho en relación al perfil Renew Andalucía que ha reclamado en Twitter primarias para elegir al candidato a la Junta y la presentación de una candidatura conjunta de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y el diputado Fran Carrillo.



Por otra parte el vicepresidente regional ha reclamado al Gobierno que acabe con la "infrafinanciación" de Andalucía, la comunidad "más poblada y peor financiada" y que reforme la ley en esta materia, "algo tan sencillo que ahora por intereses políticos no se hace" y en lo que coincide, ha recordado, con el presidente valenciano, Ximo Puig.



Marín ha instado también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a atender la reclamación andaluza de permitir que los alumnos vacunados con doble pauta no tengan que guardar cuarentena en caso de contacto estrecho con un positivo de covid y ha recordado que "no es una propuesta política, sino científica".



"No son ocurrencias mías o del consejero de Salud, Jesús Aguirre, sino de los expertos que dirigen el plan de vacunación, en el que Andalucía es un ejemplo a nivel nacional y está por encima de la media", ha insistido el vicepresidente, que ha añadido que durante el pasado curso escolar "ya todo el sistema educativo funcionó con normalidad".

COMENTARIOS