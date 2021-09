Vox acusa al Gobierno de hacer el "tiroriro" porque no quiere presupuestos

Vox considera que en esta legislatura ya ha demostrado que "prioriza" a los andaluces, alcanzando tres acuerdos presupuestarios y uno de investidura, y ha acusado al Gobierno de PP y Cs de ser el que no quieren sacar adelante unas nuevas cuentas y para ello se dedica a hacer "el tiroriro".



El Ejecutivo andaluz "sólo está imitando la música de que quieren presupuestos, pero no tocan los instrumentos", ha dicho el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, quien entiende que no hay "voluntad política" desde hace meses porque no se están dedicando a cumplir con los acuerdos suscritos en ocasiones anteriores.



Ha insistido en que el Ejecutivo bipartito no quiere cuentas para 2022 y "por eso no cumple" en materia de inmigración, perspectiva de género, memoria democrática, okupación o RTVA, y ha advertido de que Vox no admite sólo que se bajen los impuestos para su apoyo.



Gavira ha explicado que el Gobierno andaluz "lleva un par de meses en esa línea" y ha criticado que quieran responsabilizar a Vox y al PSOE, partido del que también está seguro que desecharán su posible apoyo por interés partidista.



"Si quieren unos presupuestos ahora lo que toca es cumplir", ha repetido en numerosas ocasiones el portavoz de Vox, quien entiende que hasta ahora su partido ya ha demostrado su responsabilidad y que ha priorizado el interés de los ciudadanos.



Ha manifestado que la responsabilidad de que no haya unas cuentas para el próximo año será siempre del Gobierno, que "no pretende cumplir con Vox" y se ve también "en una situación comprometida" porque el líder del PSOE, Juan Espadas, acepte "los acercamientos" que hicieron con ese partido.



Gavira ha pedido al Ejecutivo "que no engañe a los andaluces cuando descarguen la responsabilidad en otros partidos".



Entre sus reclamaciones, la inmigración, ya que ha recordado que el SAS "tiene monitorizados a todos los inmigrantes ilegales que entran", por lo que piden que ponga esa base de datos a disposición de las Fuerzas de Seguridad para que se ponga en marcha "el procedimiento necesario para que dejen de estar aquí".



También reclama que se acabe la "manipulación" de la RTVA, denuncia que no hay "voluntad política" para acabar "con el tinglao socialista" en la administración, siguen "erre que erre con lo que llaman perspectiva de género", y no ayudan a los agricultores andaluces ante "la invasión de productos de terceros países, principalmente Marruecos".

