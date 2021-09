Rodríguez ve "cómodo" a Moreno, que "se está comiendo a Cs poco a poco"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha opinado este miércoles que la legislatura no está agotada porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "cómodo" en su posición actual, en la que "se está comiendo a Ciudadanos poco a poco".



"Le conviene esperar un poco más" para convocar las elecciones, ha asegurado Rodríguez en rueda de prensa, en la que ha asegurado que "lo que no es de recibo es que la potestad de convocar elecciones se use en beneficio del partido que gobierna", algo que a su juicio "hacía antes el PSOE y ahora el PP".



Preguntada por si se plantea ser la candidata de Adelante Andalucía a la Junta, Rodríguez ha dicho que elegirán las listas "cuando toque, que es cuando se convoquen las elecciones", y que ahora están "en otras cosas", como "la construcción de un espacio andalucista desde políticas de izquierdas".



Ha mostrado su preocupación por la división del voto de la izquierda pero ha argumentado que su formación "ha sido expulsada de un partido y de un grupo parlamentario".



"No hemos sido nosotros los que hemos provocado esta situación", ha enfatizado Rodríguez, que no ha descartado llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas pero ha afirmado que eso "tendrá que verse en un segundo momento", ya que ahora están centrados en "construir ese espacio propio andaluz".



En cuanto a la posibilidad de que se prorroguen los presupuestos andaluces si el Gobierno no consigue el respaldo a unas nuevas cuentas, la líder de Adelante Andalucía ha sostenido que "tan mala noticia es una cosa como la otra", puesto que "la lógica del Gobierno andaluz es mantener un agujero fiscal en beneficio de las grandes fortunas".



Lo que en su opinión debería cambiar es la posición del PSOE, ya que ha dicho no entender "como está desdibujándose" en Andalucía "sin plantear una alternativa clara, sin defender el empleo público y de calidad y sin debatir desde la izquierda" con otras propuestas distintas a las del propio Gobierno.



"Está tendiendo la mano a las derechas porque parece que tiene la misma posición sobre economía en Andalucía", ha lamentado.

