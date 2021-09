Segundo aviso de Espadas: exige por carta a Imbroda que asuma la desinfección de colegios

Juan Espadas, como secretario general del PSOE de Andalucía, ya anunció que los ayuntamientos socialistas reclamarían a la Consejería de Educación las cantidades que destinarán a la desinfección de los colegios para prevenir los contagios. Fue el primer aviso. Este martes, el también alcalde de Sevilla ha anunciado que da el segundo paso después de que el consejero Javier Imbroda insistiera ayer lunes en que estos trabajos deben ser costeados por los consistorios, al entender que son de su competencia. La Junta de Andalucía esgrime un informe propio para mantener esta posición.

Juan Espadas ha remitido este martes una carta a Imbroda para solicitarle formalmente que asuma los 1,9 millones de euros (de septiembre a diciembre) que le cuesta al Ayuntamiento la desinfección Covid, paso “previo a la reclamación de cantidades” entre administraciones. De no ser atendido, Espadas está dispuesto a subir el tercer y último escalón: “Los tribunales decidirán”. "Tenemos base jurídica y vamos a ejercer nuestros derechos", ha enfatizado.

De hecho, el Gobierno municipal cuenta ya con un informe de los servicios jurídicos municipales avalado por el secretario municipal que certifica que la desinfección de los colegios (que no limpieza de los centros, insiste el alcalde) es competencia de la Junta. Una competencia para la que, además, insiste Espadas, ha recibido fondos extraordinarios del Gobierno de Pedro Sánchez. “Es inconcebible que haya recursos y que la Junta se quede tan pancha y lironda” y no los destine a esos efectos, ha denunciado. “El año pasado fuimos leales, pero este año no vamos a consentir que se nos tome el pelo ni un minuto más”, ha recalcado el alcalde en un acto de balance del programa de empleo Redes+. Espadas ha tachado la actitud de la Junta de "prepotente" y "falta de respeto", lamentando que no se vaya a sentar con las administraciones locales para abordar cómo compensarlas por estos trabajos extras. "El perfil moderado del presidente se rompe", ha señalado. Espadas ha aclarado que el Ayuntamiento "no va a poner en riesgo la salud" de los niños y ya tiene el expediente en fiscalización para contratar tanto el personal como los servicios necesarios.

Espadas, con el aval de los servicios jurídicos municipales, entiende que la reclamación está “clarísima” pero que de seguir la Junta en su actitud “los tribunales decidirán”.

En la carta remitida a la Consejería de Imbroda, el alcalde sostiene que "no parece" que la Junta de Andalucía con su actitud "dé cumplimiento" a los principios que "articulan las relaciones" entre administraciones, como los de "buena fe, confianza legítima y lealtad institucional". Textualmente, el escrito dice: "No parece que se dé cumplimiento a estos principios cuando una Administración, que recibe la financiación extraordinaria, adicional y no reembolsable imponga a otra una obligación extraordinaria derivada de la misma causa y con la finalidad de paliar los mismos efectos sin las medidas compensatorias que, por imperativo del ordenamiento jurídico, procede establecer". El Ayuntamiento sostiene que la Junta "estaría incumpliendo" la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula).

Con la misiva, el Ayuntamiento reclama a la Junta que o asuma el coste o compense éste a los consistorios, aunque confirma que no dejará a los colegios sin esta desinfección "sin perjuicio -eso sí- del ejercicio de las acciones que se consideren adecuadas para el reintegro de las cantidades invertidas, en defensa de la propia estabilidad presupuestaria municipal".