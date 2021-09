“Si la foto de Ximo Puig y mía fuera la de Ayuso y Moreno, habría acuerdo de financiación”

Desde el mes de junio es secretario general del PSOE de Andalucía al vencer las primarias a Susana Díaz. Con un “liderazgo claro” y un “equipo potente”, Juan Espadas trata de “recuperar la ilusión” de los andaluces con un proyecto que se basa en “recuperar la economía y generar empleo”. Su intención es que los socialistas vuelvan a gobernar en Andalucía y, para ello, sabe que “a medio plazo” tendrá que dejar el bastón de mando de la capital de Sevilla, uno de los feudos más importantes del PSOE en toda España.

El secretario general del PSOE de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante una entrevista en el informativo de 7TV, defiende el papel de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, critica la postura del PP en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, no prevé un adelanto electoral y “tiende la mano” al Gobierno andaluz para sacar adelante los Presupuestos de 2022.

¿El PSOE ha endurecido su mensaje hacia el Gobierno andaluz? Pedro Sánchez, en Jaén, acusó a Juanma Moreno de gastarse solo 50 de los mil millones para ayudas directas a empresas.

–Asistimos a una situación de acoso y derribo contra el Gobierno de España por parte del PP nacional y de la Junta. Sánchez vino a decir la realidad: vienen recursos a Andalucía, no se invierten y luego el Gobierno andaluz presume de superávit.

En Jaén también estuvo Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, que se reunirá con Juanma Moreno. ¿Habrá reforma de la financiación autonómica con Pedro Sánchez?

–El modelo de financiación actual es injusto para Andalucía. Coincidimos con Valencia y no se garantiza lo que nos corresponde, por lo que planteamos que se reequilibre la situación con la oportunidad de la llegada de fondos europeos. El acuerdo pasa no solo por el consenso de las comunidades autónomas, sino por que PSOE y PP sean capaces de dejar a un lado las diferencias. Si la foto de Ximo y mía fuera de la Isabel Díaz Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid- y Juanma Moreno, habría acuerdo de financiación. Pero, ¿por qué Moreno no llama a Ayuso y se ponen de acuerdo?

¿Tiene esperanzas en un pacto de PP, Cs y PSOE para los Presupuestos de 2022?

–Es responsabilidad del Gobierno andaluz hacer una propuesta de Presupuestos, nosotros tenemos las nuestras. El interés de lo andaluces es que haya cuentas y renunciarlo es una irresponsabilidad. Por ello, tengo la mano tendida y propongo hacer algo inédito: un acuerdo entre gobierno y oposición. Eso sí, ¿el PP prefiere sentarse con Vox o con el PSOE? Quien lleva el balón es Moreno y él decidirá si prefiere centrar a la izquierda o a la derecha.

¿Cree que la intención de Juanma Moreno es la de agotar la legislatura?

–Confío en la palabra del presidente de no adelantar. Ahora soy portavoz de la oposición y le digo que adelante, que agotemos la legislatura. El PSOE va a estar ahí si hay que ponerse de acuerdo en cuestiones importantes para Andalucía.

¿Su partido está preparado para gobernar en Andalucía?

–Somos una fuerza de gobierno, la primera. No pedimos tiempos, ni prórrogas. Necesitamos un gobierno que gobierne. No tiene lógica un adelanto y si lo hay, el PSOE ganará las elecciones. Si Moreno decide que haya, tendrá que explicar muy bien ese adelanto. Veo que consejeros y Pablo Casado tienen prisas para que se acabe la legislatura.

¿El PSOE-A está unido?

–El PSOE de Andalucía eligió en junio un candidato en las primarias, con un proyecto potente y un liderazgo claro. Quedan procesos internos para elegir equipos y liderazgos provinciales. La lógica de las primarias regionales será la lógica de las provincias. Hay que verlo con normalidad. Hay compañeros que quieren continuar en el proyecto y otros que quieren cambio. Pido que los debates se produzcan con respeto y que cada uno decida el proyecto más sólido.

Como alcalde de Sevilla, ¿cuándo volverán las cofradías a las calles?

–Lo lógico es esperar y ser prudentes. Hay muchas ganas de volver con los pasos a las calles, son dos años en seco. Pronto veré al arzobispo y se valorará.

¿Es vital para Sevilla recuperar su Semana Santa y su Feria de Abril en 2022?

–Son dos fiestas mayores y son retos de 2022. Habrá que ver qué pasa con la vacunación y seguir las variantes del Covid que se puedan producir. También está por delante qué pasará con la Cabalgata de Reyes pero todo va a depender de los criterios sanitarios.

¿Hasta cuándo cree que podrá ejercer como alcalde de Sevilla?

–Hay que ir partido a partido. Soy consciente de la dificultad de ser secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla. No hay que obcecarse con esta situación. No veo que a Juanma Moreno se le pregunte por esto cuando es presidente del PP y de la Junta. Ahora en el Ayuntamiento de Sevilla vivimos un periodo de transición y la decisión se tomará en un tiempo. A corto plazo seguro que no. No habrá una decisión ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene y ni el mes que viene.