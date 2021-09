Moreno pide ayuda al Gobierno para la recuperación económica y critica la inacción

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este viernes ayuda al Gobierno de la nación para lograr la recuperación económica y ha criticado la inacción e indolencia del Estado ante los problemas, lo que repercute en la comunidad.



Moreno, que ha inaugurado el curso político en Alhaurín el Grande (Málaga) del PP andaluz junto al presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado que Andalucía “da muestras de fortaleza y liderazgo”, pero hay "un problema que afecta a todos", en relación a la subida de la luz y la “falta de interés” del Gobierno para resolverlo.



“Está afectando de manera notable a los sectores agrícolas y está golpeando también a muchos ayuntamientos socialistas que desgraciadamente no están levantando la voz”, ha asegurado el presidente andaluz respecto a la subida de los precios de la electricidad.



Moreno ha incidido en que se necesita “un Gobierno que resuelva problemas”, lo que es una “responsabilidad” para los Ejecutivos, pero el Gobierno central “se enreda en asuntos que no tienen que ver con el interés de los ciudadanos comunes” y no en “mejorar la vida de los compatriotas”.



El presidente andaluz se ha dirigido a Casado y ha manifestado que es una persona “en la que estamos depositando todos mucho caudal de confianza” para liderar “una alternativa capaz de transformar España en todo lo que nos merecemos” y se ha mostrado “convencido” de que será presidente del Gobierno de España.



Por otro lado, Moreno ha anunciado que van a impulsar la mejora de la carretera A-404, entre Alhaurín el Grande y Coín (Málaga), por valor de 3,5 millones de euros, que ya se ha aprobado el proyecto de construcción para ensanchar y mejorar su seguridad y que será adjudicada la próxima primavera y muy pronto será “una realidad”.

