Marín: "No somos tan idiotas como para adelantar las elecciones andaluzas"

El vicepresidente de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha descartado este viernes un adelanto de las elecciones en la comunidad, que serán cuando estaban previstas, en otoño de 2022, y ha afirmado que "nadie puede pensar que somos tan idiotas como para convocar elecciones ahora".



"No va a haber adelanto electoral, el presidente de la Junta (Juanma Moreno, del PP) y yo estamos de acuerdo", ha asegurado el vicepresidente andaluz en declaraciones en la Cadena Ser, donde ha subrayado que acudirá a los comicios por Ciudadanos y no en una hipotética coalición con el PP.



Marín ha dicho que "nadie entendería" que ahora se "paralizara" seis meses la administración andaluza por unas elecciones, lo que asegura que sería "para corrernos a gorrazos" porque Andalucía está creciendo al 7 %, el próximo año lo hará al 5 %, y además lidera la creación de empleo del país y el número de autónomos y en breve llegarán fondos europeos.



Ha vaticinado que Vox, cuyo apoyo parlamentario al Gobierno ha sido clave en esta legislatura aunque no lo hiciera en la ley del suelo, insistirá en el adelanto electoral porque "les interesa" en función de los sondeos "y de otros datos".



Respecto a una posible colaboración del PSOE, ha dicho que no se la cree porque considera que el nuevo líder Juan Espadas representa "el mismo" partido que el de su antecesora, Susana Díaz.



El vicepresidente ha defendido que acudirá a las próximas elecciones con Ciudadanos y sin una coalición con el PP porque asegura que su partido "goza de buena salud" en Andalucía ya ha demostrado que desde que llegaron al Parlamento andaluz en 2015 han dado "mucha estabilidad".



Ha reconocido que le gustaría volver a formar un Gobierno de coalición con el PP porque les quedan muchos proyectos que desarrollar juntos, y ha destacado la "lealtad" entre ambos socios, lo que ha contrapuesto con lo que ocurre en el Ejecutivo español entre el PSOE y Unidas Podemos.

