El Consejo Andaluz de Enfermería pide la vuelta de la atención presencial en centros salud

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha reclamado a la Consejería de Salud y Familias la vuelta a la atención presencial en los centros de salud, al considerar que la atención telefónica no puede seguir sustituyendo la relación entre los pacientes y los profesionales.



Este órgano ha recordado este viernes en un comunicado que rechazó la propuesta de la 'Guía Técnica para Consulta de Atención Telefónica' presentada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al no haber sido consultado para su elaboración.



Ha explicado que, en su momento, durante la crisis de la pandemia de la covid, apoyó la puesta en servicio de la atención telefónica con la finalidad de mantener el distanciamiento social y evitar el contagio de profesionales y ciudadanos, pero "hemos comprobado que la atención presencial quedaba cada vez más relegada en favor de la atención telefónica".



Por ello, ha remitido una carta al consejero de Salud, Jesús Aguirre, en la que muestra su "total rechazo" a la implantación de la Guía Técnica para Consulta de Atención Telefónica por parte del SAS.



Aunque valora el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en las relaciones entre ciudadanos y profesionales, el Consejo de Enfermería entiende que el contacto telefónico no puede estar "ni al mismo nivel, ni por encima de la atención y el contacto presencial con los profesionales de la salud".



Según ha asegurado, el documento elaborado por el SAS convierte la atención telefónica "como predominante en las relaciones con los usuarios de los centros de salud" e instaura un sistema que "dificulta la accesibilidad" de los ciudadanos a la atención primaria.

