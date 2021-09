Imbroda: "La pandemia ha acelerado la transformación digital en la educación"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, asegura que la pandemia de coronavirus ha "acelerado" la transformación digital del sistema educativo, no solo en cuanto a dispositivos técnicos, sino sobre todo en los cambios metodológicos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, según ha dicho en una entrevista con Efe.



"La transformación digital era algo en lo que veníamos trabajando, pero evidentemente la pandemia lo ha acelerado", ha afirmado el consejero, quien pone como ejemplo de ello que la formación de los docentes en competencias digitales llegó el curso pasado a más de 90.000 profesionales de la educación.



Además de las medidas para que los centros fueran espacios seguros el curso pasado, "el más difícil de la historia", el consejero ha afirmado que la covid ha traído al sistema para quedarse de forma definitiva la vertiente digital, tanto para el profesorado como para mejorar la formación del alumnado.



"Hay un trabajo que se lleva haciendo en la transformación digital y que va a repercutir en mejorar la calidad y la excelencia de nuestro sistema educativo", ha vaticinado el consejero, cuyo objetivo final es que Andalucía deje de ocupar el "furgón de cola" en educación y pase a la "vanguardia, sin ningún tipo de complejos".



REFERENCIA INTERNACIONAL



Imbroda ha destacado que el modelo español del pasado curso ha sido "un ejemplo" para la comunidad internacional porque logró la apertura casi al cien por cien de las aulas mientras que en países como en Francia o Alemania no ocurría lo mismo.



"Sé que el modelo español ha sido muy observado. Podemos estar satisfechos porque nuestro sistema educativo ha salido reforzado" de la pandemia, ha sostenido el consejero.



Para llegar a abrir las aulas y que más del 90 por ciento de ellas estuvieran libres de covid se tomaron numerosas medidas con un protocolo que se abordó con las direcciones de los centros y de las familias, ha recordado.



También se contrataron casi 8.000 docentes de refuerzo y a 2.000 profesionales para labores de limpieza, y este año serán 5.300 los docentes que se van a contratar y unos 1.200 para limpieza.



Imbroda ha justificado al reducción de los refuerzos extraordinarios porque "se implementan en función de las necesidades; no es una cuestión de cantidad, es de necesidad".



"El año pasado era un curso pleno de incertidumbre y teníamos un doble objetivo: recuperar a los que se habían desconectado al final del curso anterior y aplicar las medias de seguridad, con distancias, desdobles o relajar la ratio" donde fuera necesario, ha explicado.



Sin embargo, la situación del curso anterior "nada tiene que ver, afortunadamente", con la de este año, cuando "las necesidades son diferentes" gracias a la vacunación de casi todo el profesorado y de una amplia parte del alumnado.



A pesar de ello, ha dicho que se mantienen el 70 % de los refuerzos extras porque se trata de "racionalizar" los recursos donde se necesitan y además se siguen haciendo "enormes" inversiones.



En este sentido, se ha congratulado de llegar a acuerdos con la mayoría de sindicatos del sector, lo que "hacía muchos años" que no se lograba, y ha puesto como ejemplo el documento que firmará el próximo lunes para los refuerzos extras en la educación pública y el martes en la concertada.



LAS FAMILIAS EDUCAN Y LOS COLEGIOS ENSEÑAN



Imbroda, que no sabe si volverá a repetir como consejero porque dice que la vida le ha enseñado que no puede hacer planes a corto y medio plazo, pide colaboración a las familias para mejorar las competencias educativas del alumnado.



Mantiene que "los valores de cuna de la familia se refuerzan en los centros" y que "las familias educan y los colegios enseñan", enfatiza antes de insistir en la necesidad de tener en cuenta lo que denomina la "triple R: respeto, responsabilidad y rendimiento" .



También subraya que la figura del docente "es sagrada, tiene que ser respetada", lo que vincula con la ley aprobada en julio pasado sobre la autoridad del docente.



Imbroda defiende una "mentalidad abierta, no inmovilista" en el sistema educativo, que asuma la necesidad de que la formación "se va actualizando constantemente. Ya no ocurre que lo que estudie hoy me va a valer para toda mi vida".



Tras defender la compatibilidad de la educación pública y la concertada, que representan el 80 y el 20 % del sector, respectivamente, el consejero asegura que "nunca el sistema educativo público ha estado tan protegido como con este Gobierno" del PP y de Cs, "y no es un eslogan", precisa.



"Me remito a los datos, nunca hubo tanta inversión como ahora", cuando se ha alcanzado el "famoso 5 % del PIB para educación al que se quería llegar", lo que ha hecho el actual Ejecutivo.



Todo ello, ha señalado, potenciando "la excelencia educativa sin dejar a nadie atrás" y con "un esfuerzo extraordinario que se ve reflejado refuerzo de profesores, en materiales y en las inversiones".

