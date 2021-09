Imbroda pide un consenso en torno a Juan Marín y que no haya primarias en Cs

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, de Ciudadanos (Cs), ha pedido que no se celebren primarias en su partido para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y que se produzca un consenso en torno a Juan Marín, vicepresidente andaluz y líder regional de la formación.



"Unas primarias lo que hacen es abrir una organización política en dos, partirla", ha explicado en una entrevista con la Agencia Efe antes de recordar que Marín ha anunciado su disposición a liderar el partido para las próximas elecciones andaluzas y que él le apoya.



Ha asegurado que "no sería inteligente emprender unas primarias en unos momentos como los que estamos viviendo" en la actualidad en Andalucía, aún afectada por la pandemia de coronavirus.



Respecto al apoyo parlamentario de Vox a la mayoría de decisiones del Gobierno de coalición del PP y Cs, ha dicho que ha supuesto "un grado de responsabilidad muy importante" que no se produce últimamente, cuando considera que "no se explica muy bien que una semana sí y otra también estén solicitando un adelanto electoral".



"Así no se piensa en Andalucía, así se piensa en Vox", ha afirmado Imbroda antes de apuntar que "no tiene ningún sentido" esa reiterada petición de adelanto electoral, lo que además "cansa" a la ciudadanía, que "no entiende bien" las cuestiones partidistas como las de "amagar" con retirar el apoyo parlamentario.



El consejero ha subrayado que existe un mandato para una legislatura y que por ello "lo sensato y lo serio" en cumplir con él, pero no "cambiar las normas en mitad del partido, eso no suena serio".



"No sé si Vox a nivel de Madrid está siendo lo suficientemente responsable en esto. Llama un poco la atención que estén con este vaivén que para nada supone una transmisión de responsabilidad", ha concluido el consejero.

