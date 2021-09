Moreno: "La buena evolución del paro anima a seguir con las reformas"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado hoy el histórico descenso del paro en agosto en Andalucía, en 32.102 personas, y ha afirmado que "anima a seguir con el plan de reformas, bajando impuestos y reduciendo trámites para que Andalucía sea la locomotora económica de España".



En un el acto de inauguración del archivo general de Andalucía, Moreno se ha referido a la positiva evolución del desempleo en agosto que ha bajado de 800.000 personas respecto al mismo mes del año anterior y se ha situado en niveles previos a la pandemia, además de que ha descendido más que la media de España.



No obstante, ha precisado que no se puede caer en el triunfalismo porque quedan trabajadores en ERTE y personas con dificultades para acceder al mercado laboral.



El presidente de la Junta ha pedido al Gobierno que impulse un paquete de reformas que faciliten el crecimiento y acompasarlas con las que lleva a cabo Andalucía para " más atractivo y dinámica económica" y también le ha demandado que esta región "esté presente en la agenda institucional, económica, reformista y de los fondos europeos".



"Andalucía puede aspirar a ser uno de los grandes motores económicos y sociales de España", ha subrayado Moreno, quien ha añadido que "no es casual que esta comunidad haya creado más empresas y autónomos que Cataluña y que crezca por encima de la media de España en muchos indicadores económicos".



Esto significa, según el presidente, andaluz que el "cambio funciona y va en la buena dirección".



El paro registrado en las oficinas de Empleo de Andalucía bajó en 32.102 personas en agosto (-3,87 %), lo que deja el número total de desempleados en la comunidad en 796.394, y en un año cayó en 161.333 personas (-16,8 %).

