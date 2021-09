Espadas apoya los test en residencias: "No podemos quedarnos de brazos cruzados"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apoyado este jueves la realización de pruebas a los trabajadores de residencias no vacunados o con pauta de vacunación incompleta, como propone la Junta y que ha suspendido cautelarmente el TSJA, al considerar que "no nos podemos quedar de brazos cruzados".



A preguntas de los periodistas, el también alcalde de Sevilla ha confesado que está "muy preocupado" por la evolución de la situación en las residencias de mayores, especialmente en la capital andaluza, y ha defendido la necesidad de contar con las "máximas garantías" para que no se produzcan nuevos contagios en las residencias, incluida la posibilidad de la vacunación obligatoria para los trabajadores.



"Si las autoridades sanitarias consideran que deben vacunarse obligatoriamente, yo lo voy a avalar", ha asegurado, aunque ha lamentado la falta de información por parte de la autoridad sanitaria en Andalucía.



"Esperamos conclusiones y orientaciones de la autoridad sanitaria; este tipo de cuestiones son las que se esperan, que la autoridad sanitaria descuelgue el teléfono y hable con los alcaldes sobre las previsiones y las circunstancias en las que podemos movernos", ha reclamado.



Ha insistido en que quiere "máximas garantías para que no se produzcan contagios en las residencias y, si las autoridades consideran que deben vacunarse los trabajadores, yo lo voy a avalar, si la cuestión es la vacunación complementaria o total del personal a nadie le cabe duda de que eso es un servicio esencial o básico, por eso digo que me falta más información de la autoridad sanitaria", ha recalcado.



Respecto a la decisión del TSJA, ha lamentado que "permanentemente, el criterio de los jueces parece ser más a favor de la libertad o la no restricción de derechos que de la salud publica" y ha subrayado que a él le preocupa "la vida de la gente".



"No puedo compartir su decisión aunque acate las decisiones judiciales porque el virus sigue entre nosotros y hacen falta mecanismos de protección, no nos podemos quedar de brazos cruzados", ha remachado.



El dirigente socialista ha agregado que va a "estar siempre detrás de una autoridad sanitaria que tenga argumentos para defender una posición".



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado la suspensión cautelar de la Orden de 18 de agosto por la que la Junta imponía la realización de dos pruebas PDIA semanales a los trabajadores de residencias no vacunados o con pauta de vacunación incompleta en contacto con residentes, para evitar riesgo de contagios, mientras al personal con pauta de vacunación completa se le realizarían pruebas cada dos semanas.

