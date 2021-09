El PSOE está abierto a sentarse "cuanto antes" para negociar los presupuestos

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, ha asegurado este miércoles que están abiertos a sentarse "cuanto antes" con el Gobierno de PP y Cs para negociar los presupuestos, ya que su oferta es "sincera".



"Estamos en un proceso de escucha activa con todos los representantes de nuestra tierra, que queremos volcar en las iniciativas y prioridades que deben marcar el presupuesto de la Junta de Andalucía", ha señalado en rueda de prensa.



Entre esas prioridades, ha destacado la creación de empleo y ha señalado que se han reunido hoy con UGT y CCOO, porque "cualquier partido político que escuche a la calle sabe que la prioridad de los andaluces es el empleo y tener un puesto de trabajo digno".



Por otra parte, ha denunciado que el Gobierno autonómico "no escucha" a la comunidad educativa y ha criticado que haya 529 unidades menos y que la demanda de la bajada de la ratio, que ahora es más necesaria", no se atiende.



La socialista ha lamentado en rueda de prensa "la trampa con el aumento de docentes que había planteado la Junta, que de un compromiso de 8.000 docentes ha quedado en 5.300".



Ha indicado que la Junta "no ha querido escuchar" a los ayuntamientos, que tienen que afrontar las tareas de desinfección, y ha advertido de que si no se hace el PSOE reclamará estas facturas de manera judicial.



Además, Márquez ha resaltado que el PSOE-A reclama a Moreno la creación de un grupo de trabajo con la FAMP para marcar las prioridades de la gestión de los fondos europeos, ya que "son miles los millones que van a venir a Andalucía y la Junta tiene que trabajarlos con los ayuntamientos".

