Vox condiciona su apoyo al Presupuesto de 2022 a que la Junta "cumpla sus acuerdos"

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha sostenido este miércoles que la aprobación, o no, del Presupuesto autonómico para el próximo año 2022 "va a depender del Gobierno andaluz" de PP-A y Ciudadanos (Cs), que "lo tiene bastante fácil" si quiere contar para ello con el apoyo de Vox, ya que "lo único que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos presupuestarios" suscritos entre ambas partes en lo que va de legislatura, y el acuerdo que posibilitó la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta en enero de 2019.

Así lo ha remarcado el portavoz de Vox en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha puesto de relieve que, en el seno del Gobierno andaluz de coalición, "unos dicen una cosa y otros otra" en relación a la posible aprobación del Presupuesto del año que viene o la prórroga del vigente si no se logran los apoyos necesarios para sacar adelante unas nuevas cuentas para el próximo ejercicio.

Manuel Gavira ha sostenido que, en este asunto, lo que hay que tener claro es que el hecho de que Andalucía tenga nuevos Presupuestos en 2022 "va a depender del Gobierno" de la Junta, que "lo tiene bastante fácil" para lograr el apoyo de Vox, ya que "lo único que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos presupuestarios" de 2019, 2020 y 2021, y el acuerdo para la investidura de Moreno.

El portavoz de Vox ha señalado que "el cambio tan cacareado por el Gobierno andaluz se ha quedado muy corto", y ha advertido de que su partido "no ha venido" a Andalucía "exclusivamente a bajar impuestos", y en los acuerdos presupuestarios y de investidura se recogen "muchas otras cuestiones que no se están cumpliendo".

Así, Gavira ha abundado que Vox ha venido a la política andaluza a "plantear el debate sobre ocupación, memoria democrática, inmigración, género, Canal Sur", entre otras cuestiones que "siguen estando en pie" y sobre las que "no se está cumpliendo nada" por parte de la Junta, según ha criticado.

En esa línea, ha insistido en que, "si el Gobierno andaluz quiere tener Presupuestos" con apoyo de Vox, "debe sentarse, consensuar, analizar y cumplir lo que se ha comprometido", porque "ya es hora" de que la Junta "cumpla lo acordado", y "no tiene sentido sentarse, discutir, hablar, si no hay unos antecedentes, algo previo, que es el cumplimiento de los acuerdos".

"ENTENDIMIENTO" CON EL PSOE-A

"Gran parte de lo acordado no se está cumpliendo", y "tenemos que hablar de cómo van a cumplir" desde la Junta "lo que queda pendiente", ha remachado Manuel Gavira, quien, no obstante, ha advertido de que "parece" que la Junta quiere llegar a un "entendimiento" con el PSOE-A que ahora lidera Juan Espadas para lograr su apoyo a los próximos Presupuestos, y ha advertido de que por parte de Vox "no vamos a estar" en ese posible consenso entre el Ejecutivo de PP-A y Cs con los socialistas.

Tras comentar que cree que Juanma Moreno "está mucho más cerca del PSOE que de Vox", y añadir que el presidente de la Junta "decidirá qué tipo de apoyos quiere", Manuel Gavira también ha señalado que su grupo parlamentario no tiene "contacto" con el Gobierno andaluz desde "hace semanas".

"Si a eso el Gobierno andaluz le llama tener relaciones estables, sólidas y estables, tenemos criterios diferentes", ha añadido al respecto el portavoz parlamentario de Vox.