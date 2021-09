Aguirre: "Respeto pero no comparto la decisión del TSJA sobre los test en las residencias"

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha manifestado hoy que respeta pero no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de suspender cautelarmente la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los trabajadores de residencias o de centros sociosanitarios no vacunados.



En una entrevista en Canal Sur Radio, Aguirre ha comparado la decisión del TSJA con que no dejen a la Guardia Civil hacer la prueba de alcoholemia a una persona cuando conduciendo y ha insistido en que no lo entiende porque "se pide hacer test, no vacunar".



La orden de Salud, del pasado 18 de agosto que ha suspendido de forma cautelar el TSJA, tras una petición de la asociación Liberum, acordaba establecer pruebas diagnósticas semanales al personal sanitario no vacunado, así como para las personas trabajadoras, en concreto en los centros sociosanitarios residenciales y no residenciales, y del Servicio de Ayuda a Domicilio, vacunados y no vacunados.



Para superar este obstáculo el consejero planteará esta tarde en el consejo interterritorial de Salud que se articule legislativamente mediante una ley de pandemia o un cambio en la ley de salud pública que permita a las autonomías realizar esos test durante la pandemia con el fin de que el "virus no entre en las residencias de mayores".



En las residencias de mayores en Andalucía hay entre 600 y 700 trabajadores sin vacunar, aproximadamente el 1,7 % del total.



Ha explicado que a los trabajadores de las residencias se les hacen test PCR cada quince días porque se concentra una población muy sensible al virus y a los no vacunados se les hace una vigilancia más activa.



El consejero ha señalado que gracias a la vacunación el 94,5 % de 1.107 residencias andaluzas están libres de covid y ha señalado que hay actualmente 541 casos positivos por coronavirus, de los que 52 están hospitalizados.



En relación a la relajación de medidas para la hostelería y el ocio nocturna, acordada ayer por el comité de expertos de la Junta, el consejero de salud ha considerado correcto "abrir el grifo" dada la tendencia descendente de los contagios y ha destacado que el juego de equilibrio entre la economía y la sanidad ha permitido "salvar la economía andaluza con una bastante buena gestión sanitaria".



No obstante, Aguirre ha expuesto las dudas de las autoridades sanitarias sobre una "posible sexta ola pediátrica de no vacunados de 0 a 11 años según las cepas que vayan llegando" y, por ello, ha asegurado que están pendientes de la evolución y, en concreto, de la mutación de una variante sudafricana.



Sobre las vacunas a los menores de 12 años, el consejero ha indicado que todavía no hay estudios que avalen la eficacia en esa franja de edad, si bien ha avanzado que en el último consejo interterritorial se habló de que en octubre o noviembre, si todo va bien, puede estar en el mercado una vacuna de ARN mensajero para esa población.



Esta tarde en el consejo interterritorial de Salud Andalucía volverá a pedir la autorización de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en pacientes inmunodeprimidos y con patologías o tratamientos que no desarrollan suficiente volumen de anticuerpos sobre todo porque se dispone de un estocaje de vacunas.



Se ha referido también a la campaña de captación activa emprendida por la Junta para que acudan a vacunarse unas 840.000 andaluces que no lo están y para ello hay dispuestos 92 puntos de vacunación con cita o sin cita previa por toda la geografía andaluza y también se ha recurrido a influentes para atraer a los jóvenes.

