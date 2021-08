Andalucía y Madrid prestaron vacunas a Galicia para paliar sus “dificultades”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes que meses atrás Galicia pidió vacunas a algunas comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, al encontrarse con “dificultades” para administrar algunas segundas dosis, pero ha precisado que ya se devolvieron.



A la pregunta sobre si la Comunidad de Madrid le cedió del orden de 5.000 dosis a Galicia en junio, el presidente de la Xunta ha aclarado, en Laxe (A Coruña), que efectivamente “en algún momento” se pidieron vacunas y fueron devueltas en los días siguientes.



“No estamos de acuerdo con las últimas entregas de vacunas en España. No se puede llegar a una conferencia de presidentes, decir que hay 3,4 millones de vacunas nuevas para España y que Galicia no reciba ni una sola dosis”, ha reprochado.



Por ello, ha dicho, cuando la Sanidad gallega tuvo “algún problema puntual” al llegar a los días pautados para inocular las segundas dosis de Moderna y Pfizer, algunas comunidades autónomas le prestaron vacunas.



“Las devolvimos en los días siguientes. Galicia no debe vacunas”, ha concretado Núñez Feijóo, quien ha agradecido “la solidaridad” de las autonomías que cedieron las dosis.

