Bravo no descarta prorrogar los presupuestos si no hay acuerdo con Vox

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, no ha descartado que se puedan prorrogar los presupuestos de la Junta de Andalucía si no hay un acuerdo con Vox y el resto de formaciones no los apoyan.



El consejero, a preguntas de los periodistas al respecto en una visita a la localidad jiennense de Ibros, ha explicado que empezaron a trabajar "como corresponde" en junio y han tenido alguna reunión con Vox "igual que las que tenemos que tener tanto con Adelante Andalucía como con el grupo socialista".



Asimismo ha asegurado que el gran compromiso del Gobierno andaluz es llevar los presupuestos porque "es lo bueno para Andalucía y lo bueno para los andaluces, para que esta comunidad siga siendo la que tiene el mayor numero de autónomos, la segunda comunidad en creación de empresas, siendo la segunda o la tercera en generación de empleo, exportación".



Y para que "ese camino, que se está dando con el esfuerzo de todos, continúe es necesario tener presupuestos", ha señalado Bravo, aunque "puede pasar que no haya presupuestos, que haya formaciones que no quieran esa continuidad, esa seguridad jurídica, el que continúen esos elementos positivos" por lo que en ese momento dado habría "que utilizar el presupuesto prorrogado, pero nuestro objetivo a día de hoy es intentar aprobar unos presupuestos".



Por otra parte Bravo ha insistido en reclamar la cogobernanza de los fondos europeos después de que ya se haya anunciado la llegada de 9.000 millones de euros para el Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia de España.



El consejero ha declarado que "desde Andalucía estamos defendiendo, no tanto el reparto de los fondos que cuando llegue el momento tendremos que ver si es correcto o no", sino "sobre todo la cogobernanza".



"Estos fondos tienen que servir a la Comunidad Autónoma y España y eso lo tenemos que hacer entre todos, los municipios, las diputaciones, las comunidades autónomas y el Gobierno central, eso es lo que venimos reclamando", ha indicado.



Ha explicado que "ahora mismo lo que tenemos comunicado por parte del Gobierno central es una serie de capítulos muy concretos, algunas áreas, y viene muy cerrado;, es el Gobierno el que ha marcado en qué se puede gastar, cómo se puede gastar" y ha añadido que respecto a las comunidades autónomas que "la gestión que tenemos que tenemos es simplemente administrativa".



"A partir de ahí unas veces saldrá mejor y en otros casos, que es por lo que le pedimos las cogobernanza, no, pues la realidad de las comunidades o de los municipios no es la misma, y no solo vale con tener una idea sino que esa idea tenga capacidad de transformación y que responda a lo que nos vienen pidiendo", ha señalado.



Al respecto, ha insistido en que "no es un conflicto de comunidades autónomas atendiendo a un signo político sino es una cuestión" de la realidad de un país formado por comunidades.



El consejero ha recordado que la llegada de estos 9.000 millones "lleva obligatoriamente la segunda parte" del "compromiso de las reformas tanto en las pensiones como en reforma laboral y eso es un proyecto importante que como país tenemos que acometer y creo que eso lo tenemos que hacer entre todos".

