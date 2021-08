Granada registra dos terremotos más de magnitud 2,5 y 2,3, tras los de 4,5 y 3,1 de anoche

A los dos terremotos de magnitud 4,5 y 3,1 en la escala Richter que se han registrado a última hora de la noche del jueves, con epicentro en las localidades granadinas de Cijuela y Santa Fe, y por los que de momento no constan daños personales, hay que sumar en la mañana de este viernes dos más, de 2,5 y 2,3 en esta ocasión.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, el primero ha tenido lugar a las 7,24 horas con epicentro en Chauchina y un kilómetro de profundidad.

A este hay que sumar otro, a las 7,54 horas, en esta ocasión registrado a nivel superficial con un grado de 2,5. Ha tenido lugar en Chimeneas.

En el caso de los acontecidos en la noche del jueves han provocado avisos al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, desde localidades de diversas provincias como Málaga, Córdoba, Jaén y Sevilla, además de la propia granadina.

Según ha explicado el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta en un comunicado, el primer seísmo, de magnitud 4,5, ocurría a las 23,25 horas del pasado jueves con epicentro la población de Cijuela y se ha registrado a nivel superficial, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN); aunque en sus primeros cálculos el Instituto lo ha localizado en Chauchina y Chimeneas.

La misma fuente ha informado de un segundo seísmo dos minutos después, a las 23,27 horas, de magnitud 3,1 y epicentro en Santa Fe, a una profundidad de 10 kilómetros.

En el caso del más intenso, el alcalde de Chimeneas, en declaraciones a Canal Sur Radio ha explicado la fuerza con la que lo sintieron y que se encuentra a la espera de valorar la situación en el municipio por si se hubieran podido registrar algunos daños materiales.

Como consecuencia de los dos temblores del jueves, el 112 ha atendido más de 90 llamadas de particulares que los han sentido, sin que ninguno de ellos haya reportado daños personales, pero, además, el teléfono único de emergencias ha gestionado avisos desde distintas provincias andaluzas. Así, a los municipios de Granada se han sumado avisos desde varias localidades de Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla.

Ya esta pasada noche el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado cuenta de la situación sísmica en su cuenta de Twitter pidiendo calma. Ha declarado estar muy pendiente de los terremotos y ha llamado a la precaución. "Sigamos siempre los consejos de los servicios de Emergencias", ha recordado.

En este sentido, desde Emergencias 112 Andalucía han recordado que lo fundamental, aunque resulte difícil, es mantener la calma y cortar cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada.

Durante el terremoto, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes.

Dentro de un inmueble es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, se recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación.

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Si el terremoto sorprende a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.

Se debe comprobar que no hay heridos, examinar a los que están alrededor y no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etc....).

Hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, visualmente y por el olor, sin poner a funcionar nada.

Después de una sacudida violenta se debe salir ordenadamente y paulatinamente del edificio que se ocupe. No usar el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia, conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades u organismos intervinientes a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales (por ejemplo: @E112Andalucia / Facebook 112 Andalucía / @IGNSpain).