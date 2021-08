"El que no se vacune en Andalucía es porque no quiere"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado hoy que "el que no se vacune ahora en Andalucía es porque no quiere", tras recordar que desde la semana pasada están abiertas las citas para los mayores de 12 años en la comunidad.



Bendodo ha invitado así a la ciudadanía a que se vacune y, en concreto, ha pedido a los padres que pidan cita para la vacuna para sus hijos menores de edad, ya que esta es "la gran arma contra la covid".



Durante una visita institucional hoy al Puerto de la Bahía de Cádiz, el consejero de Presidencia ha respondido a las preguntas de los periodistas, alegando que la gran mayoría de las personas que se encuentran hospitalizadas en Andalucía no estaban vacunadas o tenían la pauta incompleta, por lo que, demuestra, ha argumentado, que la vacunación "es eficaz para evitar ingresos en UCI y fallecimientos".



Ha hecho hincapié en que Andalucía ya permite la vacunación a las personas de 12, 13 y 14 años desde la semana pasada, por lo que "cualquier andaluz que pida cita se puede vacunar sin ningún problema".



Sobre este asunto, el consejero ha mostrado su preocupación por la reducción en el número de dosis enviadas desde el Gobierno de España en las últimas semanas, cuando se está llegando "al final del camino" en la lucha contra la pandemia.



Así, se ha referido a una bajada en casi la mitad de las dosis, pasando de las 830.000 recibidas hace tres semanas, a las 406.000 que se entregaron hace siete días y ha subrayado que "y esta semana creo que no se llegarán a las 400.000", por lo que ha expresado su incomprensión por esta reducción por parte del Ejecutivo central.



"Si estamos en el final del camino, que es cuando hay que hacer el esfuerzo, ¿por qué nos reducen a la mitad las dosis en lugar de aumentarlas?", se ha preguntado el consejero de Presidencia, a la par que ha explicado que esta medida se trasladará al Consejo Interterritorial.



Preguntado sobre los aforos en los estadios de fútbol, Bendodo ha asegurado que la medida acordada en este Consejo entre comunidades y Gobierno, que estipula aforos del 40 % al aire libre y del 30 % en estadios cerrados, le parece bien, y ha esperado que estos porcentajes se puedan ir aumentando según evolucione la pandemia.

