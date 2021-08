Bendodo pide al Gobierno "una estrategia para bajar el precio de la luz a los españoles"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles, en relación a la subida del precio de la luz, que "un buen Gobierno está para solucionar los problemas a la gente, mientras que un mal Gobierno lo que hace es acrecentar los problemas de la gente". Así, ha reclamado al Gobierno que haga "todas las estrategias posibles para bajar el precio de la luz a los españoles".

En declaraciones a los periodistas, Bendodo ha asegurado no saber "qué ha hecho o qué ha dejado de hacer este Gobierno, pero los españoles están pagando la luz más cara de la historia en pleno mes de agosto, cuando hay ciudades de Andalucía en las que no se puede estar si no se pone el aire acondicionado".

Al hilo de esto, el consejero ha afirmado que recuerda "dirigentes socialistas, cuando subía el precio de la luz a unos límites muy inferiores a los de ahora, que pedían la dimisión, prácticamente del Gobierno entero del PP, y ahora nadie da una respuesta".

De esta forma, Bendodo ha recordado que "hay un ministerio que se dedica a estas cosas, el de Consumo, que no tiene muchas funciones ni muchas competencias, que podría dedicar un tiempo a esto e intentar trabajar una estrategia de por qué tienen que pagar los españoles esta subida de la luz tan brutal sin que el Gobierno haga nada al respecto".