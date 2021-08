“El sitio ideal para un nuevo estadio del Cádiz CF es el terreno anejo a El Rosal”

El estadio del Cádiz CF vuelve a estar en el disparadero. Tras el controvertido proceso participativo para llevar a cabo el cambio de nombre Ramón de Carranza por Nuevo Mirandilla para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, de acuerdo a la interpretación de la norma por parte del Gobierno local, ahora se abre el debate sobre su propio futuro.

El presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, expresó su deseo de construir un nuevo recinto con aforo para 35.000 personas fuera de la ciudad y como paso necesario para consolidar el proyecto del club en Primera. El alcalde, José María González, Kichi, admitió en rueda de prensa su sorpresa, negó que conociera los planes de la dirección cadista y desveló que había ofrecido en reiteradas ocasiones la venta de las instalaciones sin haber obtenido respuesta.

A partir de ahí han comenzado las elucubraciones en torno a las intenciones de uno y de otro. Parece haber consenso sobre que Kichi trata de quitarse de encima la costosa y complicada gestión del equipamiento municipal, pero la intencionalidad del presidente del Cádiz CF es un arcano, con dudas sobre si se trata de una vizcainada sin recorrido o una audaz estrategia para hacer crecer al club, y división de opiniones sobre si es adecuado disputar los partidos fuera de la localidad.

El asunto tiene muchas aristas pero hay al menos dos claves sobre la mesa que no se pueden pasar por alto: la venta no puede hacerse directamente al club, sino que ha de regirse de acuerdo al procedimiento público que garantice la publicidad, la transparencia y la concurrencia; el equipo no cuenta con más de un 60% de socios residentes en la capital.

“Ir a ver al Cádiz CF a Puerto Real, a siete minutos, no es ningún problema”

Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas Cadistas, no tiene la menor duda de que los planes del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, “es la única alternativa para ir para arriba”. “Es un planteamiento ambicioso que, personalmente, veo bien”, agrega al respecto.

“Durante las temporadas en Segunda División B hubo un proyecto que ahora se queda pequeño”, argumenta. García asegura que, de entrada, hay un problema de espacio para los empleados del club, en crecimiento tras el ascenso a Primera División. La reorganización de las instalaciones afecta, de hecho, a la Federación de Peñas Cadistas. “Estamos sin sede”, asegura, desde que cedieron la sala cuando se disputó el partido de la selección nacional.

También es una cuestión de aforo, en su opinión. “Hay algún estudio para instalar una grada supletoria que incrementaría la capacidad en 4.000 personas en el actual estadio”, afirma, pero, incluso si la opción estuviera entre las posibilidades de futuro, sin el factor Covid, que restringe el público al 40%, no sería suficiente.

Respecto a que el club disputara los partidos en otro municipio, no lo considera un problema. “Trabajé en Barcelona y vivía a 40 minutos de mi puesto de trabajo; Puerto Real (municipio donde podría construirse el nuevo recinto deportivo) está a siete de la capital”, sostiene. Además, recuerda que tanto un número importante de socios residen fuera de Cádiz. “Y salvo dos peñas, Theo Vargas y Enrique Mateos, ninguna tiene sede física aquí”, concluye.

“El campo no se ha quedado pequeño, es una buena idea comprarlo”

Manuel Pérez, exjugador del club, se muestra reticente a los cambios producidos y planteados en torno al equipamiento deportivo.

En primer lugar, admite sin ambages que le gustaría que el recién denominado estadio Nuevo Mirandilla volviera a llamarse estadio Ramón de Carranza. Y, por otro lado, se muestra contrario a que el club tenga que desplazarse a otro municipio para disputar sus partidos de liga.

“El recinto no se ha quedado pequeño” para el club ni para la ciudad, sostiene. Con un aforo para algo más de 25.000 espectadores, Pérez considera que es suficiente y se cubre la demanda, incluso militando en Primera División. La opción de la compra por parte del club, tal y como ha planteado el alcalde, José María González, Kichi, en rueda de prensa esta semana, es una buena alternativa, en su opinión.

“El club tendría patrimonio”, argumenta, y destaca el buen estado en el que se encuentran las instalaciones. El estadio está prácticamente nuevo”, gracias a las reformas de los últimos años.

Con respecto a la afición, que supera los límites municipales, se felicita porque el Cádiz CF no solo sea el equipo de la capital, sino también de la provincia, pero aclara que eso no es motivo para irse fuera de la ciudad.

“El sitio para el estadio es el terreno anejo a la ciudad deportiva de El Rosal”

Juan Francisco Limón, representante de la plataforma Estadio Carranza, comprende al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y hace suyos sus argumentos: el plan debe pasar por consolidarse en Primera División, con una política de fichajes basada en contratos cortos y económicos, y poner los cimientos de un proyecto ambicioso.

“Estamos abocados a irnos fuera de la ciudad” para conseguir los objetivos, asegura. Incluso sitúa en el mapa la localización ideal para un nuevo estadio. “Los terrenos anejos a la ciudad deportiva de El Rosal”, indica. Está bien situada, a una distancia equidistante entre la capital y Puerto Real, municipio con suelo y al que el club está ligado. “Pepe Barroso, el alcalde, hizo mucho por el Cádiz CF con la recalificación de los terrenos para la ciudad deportiva”, recuerda. “Un buen cadista”, añade.

En cuanto a las reservas de parte de la afición de tener que desplazarse para ver al Cádiz CF, resta importancia. De hecho, asegura que hace muchos años, “defendí un club para la Bahía”. En cualquier caso, se alegra que por primera vez se haya abierto este debate, que vincula con el procedimiento ‘participativo’ (con comillas, pide) para el cambio del nombre del estadio Ramón de Carranza por Nuevo Mirandilla.

Respecto a la oferta del alcalde, José María González, Kichi, para que el Cádiz CF se haga con el estadio, considera que “quiere quitarse el marrón de encima si nos vamos fuera de la ciudad porque la zona del estadio está destinada a uso deportivo exclusivamente”. Y advierte: “Kichi se equivoca si le echa un pulso a Vizcaíno”.