Asunto de Lindes Cultura y Política en Wassaps

¿Está Vd. dentro de algún grupo de Wassaps? Si responde con un NO, posiblemente comparta alguna de las reflexiones siguientes, aunque puedan tener poco significado. Si la respuesta es un SI, se situará con mayor conocimiento de causa ante el siguiente texto.

Recientemente se ha suscitado un debate dentro de un grupo de wassap dedicado al mundo de la Cultura, sobre una información que un componente del grupo ha colgado en él, relativo a una decisión de un Ayuntamiento de borrar del callejero de esa ciudad, los nombres de ilustres marinos, nada más y nada menos, que vivieron en el S. XVIII. Curiosamente la noticia se toma en marzo de 2021 y en agosto de 2021 parece ser que “el Ayuntamiento ha dado marcha atrás”. Este debate ha planteado la conveniencia de establecer algunas lindes para que no se desvirtúe el sentido de este grupo de wassap que tiene la CULTURA como único referente.

La relación Cultura Política parece inevitable. La Cultura se viene utilizando por quienes tenían y tienen expectativas de alcanzar el poder político. Tiene sentido que en el grupo se informe de aspectos relacionados con la CULTURA que tengan su origen en decisiones de políticos. Dicho esto y teniendo en consideración el talante y formación de quienes forman ese grupo, convendría cualquier referencia se limitase a informar de hechos, evitando comentarios, ya que cada cual puede hacerse su propia composición y llegar por sí a conclusiones. En esta ocasión toca saber del “desconocimiento” histórico de quienes asocian, por motivos sorprendentes, la memoria de ilustres marinos con la ley de memoria histórica, aunque los comentarios pudieran sobrar.

Establecido el debate el grupo se plantea concretar alguna de las lindes. Se parte de que cada persona que se incluye, libre y voluntariamente, a un grupo de wassap es consciente del objeto y ámbito del mencionado grupo. Cuando se inicia cualquier grupo parece, sólo lo parece, que esto está meridianamente claro. Pero el discurrir de los dias y acontecimientos, hacen que aquello que afecta a cada cual en su cotidiano vivir pudiera ser objeto de difusión en las redes sociales en general, y en este grupo en particular. Y cuando se comparten eventos, noticias, reflexiones en ese grupo de wassaps, comienzan a aparecer disensiones ya que no todas las personas del grupo comparten los mismos criterios para incluir o no determinados asuntos. Llegados a este punto se requiere que el propio grupo analice si es preciso establecer algunas premisas que orienten la participación de todas las personas que lo componen, de suerte que el consenso sea la norma general. No obstante es muy posible que en algún momento alguien comparta información, que considera relevante para el grupo y haya quienes entiendan que esa información es inoportuna, carente de interés, ajena al objeto del grupo, e incluso maliciosa… Vuelta al necesario análisis por parte de los componentes para volver a afinar las premisas ya establecidas, actualizándolas. Así y si no hay mucho trasiego de personas en el grupo, este se conforma y ajusta a las expectativas de quienes lo forman y aquellas personas que comprender que no es éste el sitio para proyectar sus inquietudes, se marcharan del mismo.

Algunas premisas sacadas de las experiencias de pertenencia a grupos de Wassaps podrían ser estas: a) Ceñirse al objeto del grupo. Esto debe estar claro desde el principio y quienes asumen la tarea de coordinarlo deben recordar, a quienes se incorporan por primera vez, este aspecto esencial del mismo. De esta forma en un grupo que comparte información sobre senderismo, no tiene sentido anunciar cumpleaños, o noticias relacionadas con el Covi, o meterse con el alcalde turno, por ejemplo.

b) Informar y no opinar. La objetividad de la información citando la fuente de la misma es de agradecer. Gustará más o menos pero eso es lo que hay. Quien desea contrastar esa información, con otra información será suficiente. Como dice el refrán “una mancha de mora, con otra verde se quita”. Con frecuencia se comparten “carteles” que contienen comentarios. Estos carteles no deberían compartirse.

c) No entrar en debates en el grupo. Afortunadamente todos los miembros de un grupo de wassap están identificados, al menos sus teléfonos y por ello, si se desea hacerle llegar a quien incluye determinado contenido en el grupo alguna reflexión, comentario o incluso crítica, hágase en privado. De esta forma se evita someter al grupo a tensiones que suelen ser protagonizadas por dos o tres miembros del mismo. Incluso se llegan a crear “pelusas” que promueven constantes “ataques”, comentarios inadecuados e incluso insultos. Por ello esta linde de evitar debates en el grupo es esencial y unida a la segunda, incluir información no opinión, resuelven bastantes situaciones no deseadas en el funcionamiento del grupo. Si además se cumple la primera que es ceñirse al objeto del Grupo estaremos de suerte y este grupo de wassap será un gratificante lugar de encuentro de personas que comparten un mismo objetivo. Rafael Fenoy Rico