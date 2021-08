El PSOE andaluz dejará su presidencia vacante lo que resta de legislatura

El Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza dejará vacante su presidencia, que durante lo que va de legislatura ha ostentado Susana Díaz, una vez que la expresidenta de la Junta tome posesión el próximo mes de septiembre de su escaño como senadora por designación autonómica.

Así lo ha confirmado el sucesor de Susana Díaz al frente de la Secretaría General del PSOE-A, Juan Espadas, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha justificado esta decisión subrayando que, de facto, "quien ejerce" como presidente del grupo parlamentario es él mismo, "como candidato a las próximas elecciones autonómicas y secretario general" del PSOE-A, pero desde fuera de la Cámara autonómica al no ser diputado.

Al margen de la presidencia, Espadas ha recordado que el Grupo Socialista en el Parlamento cuenta con "una estructura de dirección política" conformada por la portavoz, Ángeles Férriz; los portavoces adjuntos --María Márquez, Gerardo Sánchez y Araceli Maese--, y la secretaria general, Soledad Pérez.

"Esa estructura es la que lleva la dirección del grupo como tal", ha confirmado el secretario general del PSOE-A, quien ha "considerado que la presidencia del grupo, que es un puesto que a veces no se cubre porque la portavocía hace las veces de dirección del grupo, no debe cubrirse porque, en definitiva, es el puesto que debería ocupar yo en su momento, y no hemos pensado que se cubra", ha argumentado Juan Espadas.

Por otro lado, en relación a las responsabilidades que desempeñará Susana Díaz como senadora, Juan Espadas ha comentado, en respuesta a preguntas al respecto, que "no me corresponde a mí ni voy a ocupar el papel que no debo" a la hora de desvelar detalles sobre el papel que le encomendará el Grupo Socialista en la Cámara alta a la expresidenta andaluza.

Juan Espadas se ha limitado a recordar que el Pleno del Parlamento eligió en su última sesión del pasado periodo de sesiones, el 21 de julio, a Susana Díaz como senadora por designación autonómica, en sustitución del también socialista Fernando López Gil, pero que aún no ha tomado posesión de su escaño en dicha cámara.

Está previsto que ese paso se produzca en "el primer Pleno de septiembre" del Senado, según ha abundado el líder socialista, que ha explicado que "es el grupo parlamentario" del PSOE en la Cámara alta "el que asigna las responsabilidades" entre sus miembros, y "yo no me puedo arrogar ese papel", según ha añadido Espadas antes de concluir que "debe ser el grupo parlamentario el que anuncie y especifique" la responsabilidad que asumirá Susana Díaz.