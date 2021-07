Campaña para el incremento de la pensión mínima: “Ahora es una miseria”

Antonio Martínez tiene 69 años y está jubilado. Padre de dos hijos y separado, malvive con una pensión de algo menos de 700 euros. “Seiscientos ochenta y nueve con setenta céntimos”, concreta al otro lado del teléfono tras volver de rebuscar en un cajón la libreta que lee con un tono de resignación y rabia. Porque Antonio Martínez comenzó a trabajar a los doce años. Entonces, apenas un niño, aprendió mecánica en un taller en la calle Cartuja, en Jerez, el taller Monroy, relata. Unos meses después se colocó en otro establecimiento en Cuatro Caminos y con quince años puso rumbo a Francia, donde tenía familia, y donde estuvo integrado en las plantillas de “Ferrari y Fiat”, recuerda orgulloso. Un año y medio después, regresó a su ciudad y abrió su propio negocio en Vistalegre.

“Nunca pensé en la jubilación, era un ignorante”, reconoce. Pero cuando pidió a la Seguridad Social el retiro, descubrió sorprendido que el tiempo cotizado no era suficiente para disfrutar de una pensión digna. “Me reciclé, y volví al tajo”, pero en esta ocasión por cuenta ajena. Sin embargo, tres ictus y una embolia lo enviaron al hospital y lo expulsaron definitivamente del mercado laboral.

Desde entonces dedica la mayor parte del tiempo a hacer cuentas. “He dejado de fumar para reducir al máximo el gasto, algo bueno tiene todo esto...”, ironiza. Pero aún quedan el alquiler, la luz y el agua, el gas. Comer. “Lo estoy pasando mal”, dice, porque los números no cuadran.

Tampoco le salen a los 130.440 andaluces que perciben menos de 600 euros al mes por su pensión de jubilación, el 15% del total. En el caso de las viudas, la situación es peor: una de cada cuatro cobra un máximo de 400 euros, según los datos del Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) relativos al año 2019, última referencia disponible.

“Es una miseria”, lamenta José Gil, responsable del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), quien recuerda en una nota remitida a los medios de comunicación la semana pasada que “el monto establecido en 2021 para las pensiones mínimas de jubilación es de catorce pagas al año de 851 euros (con cónyuge a cargo) o 689,7 (sin cónyuge). Para quienes no alcanzan la pensión contributiva mínima, se estableció un complemento a mínimos que se le suma con el objeto de que alcance esa cantidad. Pero, como en el caso de Antonio, no se cumple con lo dispuesto.

La razón por la que no se cumple tiene su origen en la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy de 2013, que fijó que el complemento a mínimos no podía superar la cuantía de las pensiones no contributivas a partir de 2016. “Cada vez hay más personas afectadas, especialmente en el caso de las prestaciones por viudedad, que pasan desapercibidas”, añade.

Por todo ello, el movimiento ha puesto en marcha una campaña para que las mínimas tengan incrementos superiores al resto de las pensiones contributivas para que se vayan acercando paulatinamente, de forma gradual, al Salario Mínimo Interporfesional (SMI). En el caso de las no contributivas, con una media actual de 402,80 euros, Gil plantea alcanzar al menos el umbral de pobreza establecido con los criterios de la Carta Social Europea en 9.009 euros anuales para 2021.