Los juegos de rol rugen su auge en la Feria del Libro de Cádiz

Hace 30 años, jugar al rol era algo que practicaba 'gente muy rara'. Con el tiempo, a esa 'gente rara' se les acabó denominando (de forma desdeñosa en principio) como 'frikis'. Pero ocurre que, al final, los 'frikis' acabaron conquistando el mundo. Y es que la sociedad ha descubierto que, de alguna u otra manera, todos tenemos nuestro lado más fantasioso y es algo que ha existido de siempre como divertimento, afición y expresión de la cultura y la creatividad a la vez que una forma sana de evadirnos de la realidad en mundos de fantasía al igual que hacemos al ver una película, una serie, leer un libro o jugar a un videojuego.

Los juegos de rol aúnan elementos de tan variadas pasiones como la lectura, escritura, interpretación, cine y/o videojuegos, siendo el pasatiempo idóneo para escapar de la rutina durante unas horas

El rol vive una nueva época dorada, pero ya sin complejos ni tabúes. Series como Big Bang Theory o Stranger Things incluyen entre sus protagonistas a jugadores de rol e incluso hay capítulos en los que se recrean sesiones de partidas de Dungeons&Dragons. Este auge de los juegos de rol en el panorama nacional quedó plasmado en la Feria del Libro de Cádiz, donde en la edición de 2021 celebrada entre los días 2 y 11 de julio, albergó por primera vez un expositor dedicado a una tienda cuya especialidad es vender libros de juegos de rol: Roleón. "Los juegos de rol aúnan elementos de tan variadas pasiones como la lectura, escritura, interpretación, cine y/o videojuegos, siendo el pasatiempo idóneo para escapar de la rutina durante unas horas", destaca Ester, que junto con Antonio, su pareja, es la cara visible de esta tienda radicada en Cádiz capital.

Con dos años y medio de vida (crisis pandémica superada de por medio), Roleón es una muestra del auge de los juegos de rol en España con su presencia en la Feria del Libro de Cádiz. "Llevábamos más de dos años, desde que nació la empresa en abril de 2019 queriendo asistir por parte de Antonio y mía, pero por culpa de esta pandemia todo se atrasó, hasta que un día recibí esa llamada que tanto llevábamos esperando", narra Antonio.

Y pese a tratarse de unos libros muy peculiares ha sido todo un éxito. Para Ester, "podemos decir sin vacilar, que la experiencia ha sido altamente grata, ya no sólo a nivel empresarial sino personal, que la gente confíe en ti y tus productos para asistir a un evento de tal calibre es simplemente maravilloso. Por ese motivo le damos nuestro más sincero agradecimiento a los coordinadores de la Feria del Libro de Cádiz, al Ayuntamiento, a la delegada de Cultura y a todas aquellas personas que han hecho posible este precioso evento cultural. Y por supuestísimo, a nuestros clientes, que son los culpables de nuestro crecimiento".

Ante un público acostumbrado a las librerías tradicionales, tropezarse con material tan diferente al clásico libro ha sido toda una experiencia. Así lo cuenta Antonio: "La acogida en general ha sido bastante buena, los más curiosos se acercaban a informarse sobre nuestro hobby y en gran medida acababan llevándose algún juego para iniciarse", afirma Ester. Es más, al tener existir esa vinculación tan íntima entre literatura y juegos de rol, han rescatado a roleros antiguos que acudieron a la feria y se llevaron una grata sorpresa: "Hemos tenido casos de jugadores que se alejaron del hobby hace décadas y han acabado comprado juegos específicos para el público infantil para jugar con sus hijos, sobrinos, etc. No podemos evitar sentir cierto orgullo al saber que algunas de las miles de personas que pasaron por la Feria del Libro de Cádiz conocieran el hobby por primera vez gracias a nuestra asistencia al evento".

Los datos son claros. Los juegos de rol clásicos de papel y lápiz son tendencia pese a contar con tantos años de vida. Bien sea como contraposición a tanto videojuego, o como complemento, el sector vive un momento álgido mostrando músculo en España con un número creciente de editoriales nacionales que no paran de generar material de la mejor calidad. Y es que el encanto de reunirse en torno a una mesa, usar fichas de personaje y dados es algo tan mágico y diferente que ninguna consola u ordenador puede sustituir. No hay hardware más potente que la imaginación. "La visión que nos otorga ser una de las pocas tiendas especializadas de este sector, y estar en constante contacto con editoriales y distribuidoras, nos hace darnos cuenta de que el ritmo de publicaciones roleras anuales tanto nacionales como internacionales es muy alto, dejando a la industria en un buen lugar en este momento. En nuestro país hay personas con recursos limitados haciendo cosas extraordinarias, así que consideramos que la industria debe poner un poco más de su favor para reforzar el trabajo de tan grandes profesionales además de favorecer el trabajo de un eslabón importante como son las tiendas", destaca Antonio, quien ahonda en los motivos de este auge: "Por una parte, las comunidades de rol online hacen una gran labor de divulgación, ofreciendo la posibilidad de visionar partidas pensadas para el público iniciado, con un gran componente visual que hace que entre por los ojos. Otro punto importante a favor del auge del hobby es el de la aparición del mismo en series de renombre como Stranger Things o Big Bang Theory, que ciertamente ha ayudado a la desestigmatización de los juegos de rol. Además, el rol y los videojuegos han tenido siempre una gran simbiosis, siendo algunos de los videojuegos más aclamados de los últimos tiempos adaptaciones de clásicos del rol como Dungeons and Dragons o La Llamada de Cthulhu. Y comprar un set de dados y un libro siempre es más barato que el videojuegos de moda del momento".



El del rol tradicional es un sector que ha sabido adaptarse usando las herramientas tecnológicas más modernas. La pandemia ha evitado las clásicas reuniones físicas para poder echar partidas, así que vía streaming y con las numerosas opciones y plataformas que hay (tiradas de dados virtuales incluído), las partidas digitales, aunque no reemplazan al 100% a los cara a cara presenciales, sí que permiten agilizar la organización de partidas, incluso entre personas que se encuentran en localidades o lugares distantes. Y las editoriales, grandes o pequeñas, han aprovechado las ventajas de las campañas de mecenazgo (o 'crowdfunding') e internet para financiar muchos de sus trabajos y consolidarse.

Bien sea desde su tienda física en la avenida María Auxiliadora, 9 o desde su página web Roleon.es, desde donde sirven pedidos a toda España (incluso fuera del país), Roleón es un reflejo fiel de esa pujanza no ya nacional, sino interncional, de los juegos de rol tradicionales. Una aventura muy valiente. "Llevábamos muchos años pensando en crear algo entre los dos, se podría decir que más de 10 años, pero no nos atrevíamos nunca a dar el paso. Así que después de múltiples proyectos (que aún conservamos) que no llegaron a ningún puerto por miedo, cuando nació León, nuestro hijo, decidimos que era el momento de ello. Fue una simbiosis entre nuestra pasión por la lectura y el rol", afirma Ester. ¿Y por qué el nombre de Roleón? Por esta bonita ocurrencia: "La historia del nombre de la tienda surgió en honor a nuestro hijo León. Aún recuerdo que estuvimos los primeros meses de vida de León pensando en un nombre y logo que causase expectación, muchas noches acostándonos tarde, hasta que por fin dimos con el logotipo y el nombre, Roleón, aunque no sería años después cuando creáramos la empresa", apostilla.