Juan Marín: "Mientras Cs esté aquí, Vox no va a entrar en el Gobierno de Andalucía"

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este jueves que "mientras que Ciudadanos esté aquí, Vox no va a entrar en el Gobierno de Andalucía", y ha señalado que entiende la "preocupación" de ese partido porque parece que empieza a "desinflarse un poco" en esta comunidad.



En una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha criticado que Vox, socio externo del Ejecutivo andaluz, se posicione contra el Gobierno de la Junta "por una cuestión que tiene que ver con el señor (Santiago) Abascal y con Ceuta, algo que difícilmente van a entender los andaluces".



En su opinión, la posición de Vox no es "coherente" con los problemas que tiene Andalucía, aunque ha recordado que el PP y Ciudadanos -el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y él- decidieron hace tiempo "encapsular" el Gobierno andaluz.



No obstante, ha insistido en que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas de 2022 bajo sus siglas y, preguntado si la formación naranja cierra la puerta a una posible alianza con el PSOE tras esos comicios, ha indicado: "yo aspiro a poder renovar cuatro años más este gobierno porque a Andalucía le va bien, esa es mi aspiración".



Sobre la oferta de diálogo al Gobierno andaluz lanzada por el nuevo secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dicho que no se la cree porque lleva escuchando desde el inicio de la legislatura que iban a "tender la mano".



"Pero cuando llega la hora de reclamar una Ley de Financiación para las comunidades autónomas que devuelva a Andalucía los 4.000 millones de euros y los 10.000 que restan, o cuando hablamos de bajar los impuestos a los andaluces, entonces nos retira la mano", ha criticado.



Respecto a las auditorías de los entes instrumentales realizadas por encargo de la Junta y el futuro de los trabajadores de estos organismos, ha asegurado que "pueden estar tranquilos, no vamos a poner a nadie que tenga derechos adquiridos en la calle, van a seguir haciendo su labor, aunque a lo mejor no la tienen que seguir haciendo donde estaban prestando ese servicio".



Ha abogado por que el acceso a la administración pública sea mediante un concurso-oposición "y no por la puerta de atrás" y, al respecto, ha afirmado que se ha demostrado que hay "muchísimo personal que cobra sobresueldos que nadie puede justificar, incluso por encima de lo que el mercado paga".



"Ahora es el momento de hacer un punto y final a una mala praxis durante 37 años", ha remachado.

