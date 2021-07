Olona pide a Moreno elecciones ante riesgo de que vuelva "la corrupción roja"

La secretaria general del grupo Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha reclamado "con insistencia" un adelanto electoral al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), porque "fía la suerte" de los andaluces a "un partido que traiciona" como Cs y "pone en riesgo que vuelva la tiranía, la corrupción roja".



Olona ha advertido a Moreno en Canal Sur TV de que con el caso del Ayuntamiento de Granada se ha constatado la postura de Vox, ya que Cs "ha demostrado que no es confiable y que traiciona".



"A Juanma Moreno le diría que, después de ver en Granada a la plana mayor del PSOE para disfrutar del trofeo, o hacen caso a Vox o lo que están poniendo en riesgo es que se vuelva a esa tiranía, a esa corrupción roja que hemos tenido durante 40 años", ha indicado.



La portavoz adjunta en el Congreso, al ser preguntada sobre si será ella la próxima candidata de Vox en Andalucía, ha respondido que no le corresponde a ella tomar esa decisión y que "no está tomada a esta fecha".



Ha defendido que "gracias a Vox" se han conocido ahora las auditoría en 54 entes públicos de la Junta, ya que lo exigió en el acuerdo de investidura, y ha asegurado que la aplicación del resultado también será "gracias al trabajo" de este partido "desde el Gobierno de Andalucía" a partir de las próximas elecciones.



Olona ha vuelto a denunciar la posición de la Junta con la acogida de menores inmigrantes de Ceuta, algo con lo que cree que "se ha convertido en cómplice del secuestro de 13 niños" tras "la invasión migratoria" que se produjo cuando Marruecos, "oliendo la debilidad" de España "arrojó a sus menores a nuestras fronteras".



La Junta "se puso de rodillas" ante esta decisión "progre" de quien es "cooperador necesario", ha manifestado.

