Moreno rechaza "la España multinivel de Sánchez" basada en "privilegios"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado este jueves "la España multinivel" que está creando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supone "privilegios" para unos territorios frente a otros y ha advertido de que no es "el mejor comienzo" ante la Conferencia de Presidentes.



Moreno ha señalado en Twitter que "las cesiones" a Cataluña y País Vasco "no son el mejor comienzo para buscar el consenso en la Conferencia de Presidentes" que se celebra mañana en Salamanca, y ha avisado de que "Andalucía no aceptará ser una comunidad de segunda".



"La España multinivel de Sánchez es la España de los privilegios. Así no puede ser", ha agregado el jefe del Ejecutivo andaluz.

