Banzzu, la receta perfecta para la comida a domicilio

Pol Cardona es el director de Marketing (CMO) de Banzzu una empresa sevillana que ha desarrollado una plataforma del mismo nombre que permite a los restaurantes las ventas a domicilio o para llevar a través e Internet (online) mediante una herramienta propia. A pesar de su corta vida la star-up está teniendo una implantación importante en ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia y espera un crecimiento continuado debido por una parte a la necesidad que hay en el sector de mantener las ventas a domicilio y por otra a sus ventajas competitivas que son el bajo coste y el poder tener los datos de los clientes, entre otras.

¿Qué es Banzzu?

–Banzzu es una empresa emergente o star-up sevillana que ha desarrollado una plataforma propia para que restauradores puedan digitalizar su negocio y llevar a cabo pedidos y pagos online, así como posteriormente fidelizar a sus clientes con herramientas digitales dedicadas a ello.

Las principales diferencias en cuanto a la competencia es que Banzzu es un sistema propio, es decir que no es compartido por varios restaurantes a la vez, lo cual permite que la información del cliente también sea para el restaurante y no para los dueños de la plataforma. La segunda diferencia y, a lo mejor la más importante, es que es un sistema sin comisiones a diferencia de la mayoría de las soluciones existentes que cobran elevadas comisiones al restaurador por cada pedido que pueden ser del 30 o el 40 por ciento con lo que pueden ahogarlo económicamente. Por último, las herramientas de fidelización online es algo también bastante único de Banzzu y no suelen verse en el sector de la restauración.

Por el momento Banzzu basa su negocio en España, principalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, aunque presente en muchas otras ciudades y pueblos por todo el territorio nacional. La idea es afianzar primero España y en uno o dos años dar el salto internacionalmente.

¿Qué reto se planteó la empresa?

–El reto era grande; hacer evolucionar a los restauradores de estar en las grandes plataformas de pedidos online, lo cual era lo más sencillo para ellos, pero no lo más beneficioso, para conseguir que tengan un sistema propio y sumarse a la tecnología, pues el sector de la restauración, en general, es un sector que tiene mucho por trabajar en este sentido.

Nuestro principales logros creo que fueron cerrar los primeros acuerdos con cadenas de restaurantes de Sevilla sin ni siquiera ser conocidos aún. Las dos primeras cadenas fueron Sloppy Joe’s y Sushi 81. Una vez tienes ya usuarios que están contentos con tu plataforma es más fácil atraer a nuevos, pero los comienzos siempre son difíciles.

¿Cómo surgió la Idea de crear esta plataforma?

–La idea nace cuando, viviendo en Londres parte del equipo fundador, empezamos a ver una nueva práctica de las grandes plataformas de pedidos online que empezaron a poner publicidad en las bolsas de reparto al objeto de que la próxima vez sus clientes pidieran a través de su sistema de pedidos online.

A partir de ahí, empezamos a investigar las razones por las que podía ser eso y es cuando descubrimos lo que implicaba el estar en estas plataformas para lo restauradores como el tener que pagar elevadas comisiones y no ser los propietarios de la información de los clientes, con lo cual no tienen opción a fidelizar a los mismos, entre otras desventajas. En ese momento nos dimos cuenta de que la tendencia iba a ser esa y fue cuando decidimos crear Banzzu ya que creíamos firmemente en este nuevo modelo, mucho más sostenible y beneficioso para el sector.

¿Qué importancia le dais a la innovación en el sector?

–La importancia de innovación en el sector de la restauración y la hostelería, es vital como he comentado anteriormente y como hemos podido ver durante la crisis del COVID-19, la cual puso en evidencia esa carencia de innovación y de soluciones tecnológicas dentro del sector. Creo que es imprescindible que la restauración de un paso firme hacia adelante y entiendan y quieran cambiar esta situación. Hay datos impresionantes. La venta a través de plataformas online ha crecido espectacularmente durante la pandemia, pero es una tendencia que va a seguir; en los próximos 10 años se va a incrementar entre un 10 y un 20 por ciento cada año

Banzzu se propone como una clara solución a esta situación y por lo que nos dicen nuestros usuarios es muy buena solución, muy completa a la vez que sencilla e intuitiva de usar.

Resultado de esa innovación: resolución de un problema, mejora de la posición en el mercado, beneficios, etc.

–Nuestra propuesta resuelve principalmente el problema de las comisiones asfixiantes que se imponen al sector por parte de las grandes plataformas de pedidos online y, la posibilidad de fidelizar y así aumentar los ingresos recurrentes del restaurador, ya que con nuestro sistema son ellos los propietarios de la información de sus clientes, que junto con las herramientas que ofrecemos, pueden realizar acciones para atraerlos de nuevo. Otra funcionalidad muy interesante de Banzzu es que también se puede usar para que los clientes en el local hagan los pedidos desde la mesa. Esto es interesante porque agilizar el proceso de encargo de las comandas y facilita la rotación, permitiendo al restaurante mejorar sus resultados.

¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo le ha afectado la crisis a Banzzu?

–Banzzu fue un proyecto que empezamos a desarrollar antes de la crisis, pero debido a ella decidimos darnos más prisa, ya que era una buena oportunidad para nosotros, pues creímos que Banzzu iba a ayudar muchísimo a los restaurantes a poder seguir funcionando de forma online sin tener que “compartir las ganancias” con las grandes plataformas en esos momentos tan delicados y sólo pagando un fijo muy reducido al mes, podrían seguir haciendo pedidos tanto a domicilio, como para recoger en el local de forma ilimitada, en lugar de tener que cerrar.

Ahora estamos convencidos que la recuperación y el futuro del sector pasa por una solución como la de Banzzu. Es perfectamente complementario con las otras soluciones, pero para el restaurante es necesario siempre tener algo propio, o de lo contrario estará pagando elevadas comisiones tanto para gente que te conoce como para la que no. Hay que saber distinguir esto para poder optimizar los costes en plataformas de pedidos online.

¿Cómo valora el papel de la administración pública?,¿ayuda, pone trabas, valora la labor empresarial?

–Es una realidad que nuestro estado es de los que más trabas pone a los emprendedores y empresarios, cuando éstos son los que mueven hacia adelante el país creando empleo y aportando innovación, algo muy necesario si no quieres quedarte a merced de otros países. Lo peor es el la lentitud, el tiempo que se tarda en obtener los registro o permisos. Si queremos progresar la administración tiene que concienciarse de la necesidad de agilizar los plazos. Por otro lado iniciativas como la plataforma Minerva sí nos ha servido en cuanto al asesoramiento.

Pol Cardona Director de marketing de Banzzu

Pol Cardona, CMO (Director de Marketing) y Co-Fundador de Banzzu de 28 años de Barcelona. Tiene un Grado ADE por la Universidad de Barcelona, formación y experiencia en empresa y entornos digitales, lleva en el puesto desde la creación de la empresa (abril 2021).

Piensa que innovación es la única forma con la que actualmente una empresa puede seguir siendo competitiva: “En un mundo tan cambiante en el que cada día se crean nuevas empresas dispuestas a competir por un trozo del pastel, si tu empresa no está a la última, a la larga te van a superar. La innovación puede presentarse de diversas formas, desde innovar en procesos a innovar en productos, pero es importante tomar la innovación como una forma de vida con la que mejorar día a día.

ficha de la empresa

nombre Banzzu S.L.

año de fundación 2021

sede Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla

sector productivo Tecnología y Hostelería

estado de desarrollo Ya en mercado desde Octubre del 2020 cuando todavía era un proyecto de DigizoneLabs LTD., que posteriormente en 2021 se convirtió en empresa independiente.

facturación Este año hasta la fecha 17.000€ con 670 restaurantes registrados. Previsión de acabar el año con alrededor de 2.000 restaurantes, 50.000€ facturados y con nuestra ronda seed de alrededor de 300.000€ cerrada. Al haber empezado la empresa en época COVID-19, queremos aprovechar esto para marcar bien las bases y poder ser una empresa totalmente online y tele trabajar siempre.

personal Actualmente somos 4 socios fundadores y 5 trabajdores

web Banzzu.com

redes sociales

Instagram: https://www.instagram.com/banzzu_es/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/banzzu/

Facebook: https://www.facebook.com/banzzu.digizonelabs

Innovación y tecnología en auxilio de la restauración

En los ultimos años ha venido creciendo la costumbre en muchos hogares de encargar comida a restaurantes para celebrar algo especial en casa o simplemente por comodidad. Las pizzas son un clásico de esta modalidad. Pero debido a la pandemia esta tendencia se ha disparado y ha llegado a toda clase de restaurantes que, obligados a cerrar o a atender a menos de la mitad de los clientes habituales, han encontrado en la distribución a domicilio una solución obligada para sobrevivir.

Sin embargo para los negocios de restauracion es complicado y caro dotarse por sí mismos de los recursos informáticos para poder atender la demanda de sus clientes on line y gestionar adecuadamente los pedidos, por lo que casi todos han acudido a los servicios que prestan las grandes compañías especializadas en la distribución o delivery como se les llama en el sector.

En principio una buena solución porque ha permitido a muchos restaurantes adpatarse y sobrevivir. Sí ¿pero a qué precio? Esto es lo que se preguntaron dos emprendedores Ivan Santiago y Pol Cardona y descubrieron que estas conpañias cobran unas comisiones muy altas a los restaurantes que pueden llegar al 30 o 40 por ciento de la venta y que se comen los beneficios del establecimiento y pensaron que se podía solucionar esto creando una plataforma que les pemitiera a los negocios gestionar los encargos a domicilio o para llevar a un coste razonable y así nació Banzzu una empresa emergente sevillana que ha desarollado la plataforma del mismo nombre que cambia por completo las reglas en la distribución de comida a domicilio al no cobrar comisiones sobre las ventas sino una cuota mensual asequible por realizar una digitalización completa del restaurante tanto en web como con una app para los teléfonos e incluyendo un diseño nuevo de la carta más atractivo.

Pero las ventajas de esta solucion no se limitan al precio, ya que proporciona algo muy importante que son los datos de los clientes que en lugar de ser propiedad de las distribuidoras pasa a serlo del propio restaurante lo que permite a éste realizar acciones de marketing y fidelización,

Banzzu se está expandiendo muy rápido en ciudades como Sevilla, Barcelona o Valencia y espera que este año se sobrepasen los 2.000 clientes.

Como vemos la innovación y la tecnología pueden traer, como en este caso, soluciones que son vitales para la superviviencia de los negocios en tiempos difíciles como los que la pandemia ha traido al sector de la restauración. Sólo es necesario que existan emprendedores que vean la oportunidad y aporten su trabajo y conocimiento.