Sevilla realizará un cribado de la Hepatitis C en los sin techo

Sevilla será la primera ciudad española en realizar un cribado del virus de la hepatitis C (VHC) a toda la población sin hogar, tanto la que está en el albergue municipal y otros centros de acogida del Ayuntamiento de Sevilla, como la que frecuenta el Centro de Día del Polígono Sur de la Fundación Atenea, así como aquella que rechaza los dispositivos de acogida y está en la calle. Esta acción forma parte de un ambicioso proyecto de eliminación de esta infección viral crónica en la ciudad de aquí a 2023, proyecto que también incluye otras acciones ya en marcha en colectivos vulnerables como los usuarios de drogas o los hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

El proyecto en población sin hogar que ahora se inicia es posible gracias a la implicación del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, los Servicios de Hepatología, Microbiología y Farmacia de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena, los Centros de Salud de Pino Montano, Polígono Sur y el Alamillo, el Distrito Sanitario Sevilla, la colaboración de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias y las ONGs Fundación Atenea, Médicos del Mundo, Adhara, Fundación Triángulo y Cruz Roja Española. El proyecto forma parte del programa #hepCityFree, cuyo objetivo es acelerar la eliminación de esta enfermedad en la ciudad coordinando los esfuerzos de todas las entidades que en el ámbito local trabajan con poblaciones vulnerables a la infección, que concentran más del 30% de la hepatitis C no diagnosticadas y el 50% de las nuevas infecciones. #hepCityFree cuenta con la colaboración de las compañías biofarmacéuticas AbbVie y Gilead.

El delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, ha asistido hoy a la presentación de esta iniciativa, junto con Manuel Romero, médico que participa en la iniciativa, y Valentín Márquez, coordinador de Andalucía de Proyectos de Inclusión de Médicos del Mundo, así como representantes de las distintas entidades implicadas en el proyecto. Flores ha aplaudido “que Sevilla sea la primera ciudad española que pone en marcha un Plan de Eliminación de la hepatitis C que incluye todos los colectivos vulnerables” y ha recordado que “la ciudad fue la primera capital del país en adherirse, el pasado verano, al movimiento ‘Ciudades libres de hepatitis C, #hepcityfree’ para abordar la eliminación de la enfermedad desde la concienciación, el diagnóstico precoz y el trabajo conjunto con entidades sociales”. En este sentido, ha puesto en valor la labor de todos los agentes implicados para acabar con la hepatitis C en Sevilla y ha destacado el trabajo coordinado con las ONG para poder llegar “a todos los colectivos y diagnosticar la presencia del virus de forma certera y aplicar el tratamiento curativo, ya que el diagnóstico precoz es fundamental para atajar la hepatitis”.

Por su parte, el hepatólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador del Comité Local de #hepCityFree“, Manuel Romero, ha explicado que “esta iniciativa nos permite llegar a una población que generalmente no frecuenta el sistema sanitario y, sobre todo, poder testar y tratar casi de inmediato gracias a un circuito de coordinación entre servicios sociales, ONGs, centros de salud y hospitales”. “Es también –ha añadido Romero- la primera vez que se aborda para una ciudad del tamaño de Sevilla un proyecto de este tipo”. Para que el circuito sea lo más rápido posible, el test se hará en saliva y, en caso de ser positivo, la determinación de la infección activa se realizará mediante test de gota seca (DBS). Se ha establecido además un programa de acompañamiento a la consulta para estas personas y, en el caso de población sin hogar no institucionalizada, el Ayuntamiento se ha comprometido a acoger en sus centros a las personas en tratamiento hasta completarlo.

Se estima que en Sevilla hay unas 500 personas sin hogar repartidas entre el Centro 24 horas Juan Carlos I, el CAM (Centro de Acogida Municipal), el Centro Miguel de Mañar, el CAT (Centro de Alta Tolerancia), ubicado en el Hogar Virgen de los Reyes, y el Centro de Día del Polígono Sur de la Fundación Atenea, más la población que, según estimaciones de Médicos del Mundo, rechaza los dispositivos de acogida y está en la calle. Al programa se incorporarán también las personas que están en la red de viviendas tuteladas del Ayuntamiento, unas 20. La prevalencia de la infección estimada en algunos estudios realizados en esta población es del 10%-15% y la de infección activa del 5%-10%. En la población general española de entre 20/80 años, según la Encuesta de Seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, la prevalencia de anticuerpos frente al VHC es del 0,8% y la de infección activa del 0,22%.

El proyecto de cribado y tratamiento en personas sin hogar es el último de todas las acciones que se están ya realizando en la ciudad tanto en colectivos vulnerables como en población general. Así, como explica Romero, “en las otras dos grandes bolsas de infección por hepatitis C, los usuarios de drogas, atendidos en los centros de tratamiento de adicciones, y aquellas personas a las que alguna vez se les realizó una prueba de hepatitis C y nunca se trataron, atendidos en Atención Primaria, también tenemos ya muy avanzado el cribado”.

#hepCityFree, Ciudades Libres de Hepatitis C

El movimiento “Ciudades Libres de Hepatitis C”, #hepCityFree, está liderado por la Alianza para Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, AEHVE, organización que aglutina a las sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas con el objetivo de acabar con este problema de salud pública en nuestro país. Objetivo para el que el papel de las grandes ciudades es fundamental, pues, con una alta densidad de población, no solo representan la mayor proporción de personas que viven con el virus de la hepatitis C, sino que se ha constatado que el riesgo y la vulnerabilidad a la infección y reinfecciones son, asimismo, mayores en el entorno urbano y los nuevos casos se concentran en sus barrios, áreas metropolitanas y colectivos más desfavorecidos.

El coordinador de la AEHVE, Javier García-Samaniego, jefe de Hepatología del H.U. La Paz y jefe de grupo del CIBERehd (Centro de Investigación en Red de Enfermedades Hepáticas), ha subrayado que “las administraciones locales, aún sin tener las competencias sanitarias, tienen mucho que decir y aportar en el objetivo de la eliminación: en gran medida, el reto que tenemos es de simplificación, integración y descentralización, y por ello, los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, pueden tener un papel muy relevante”.

A día de hoy, además de Sevilla, forman parte del programa #hepCityFree por acuerdo del Pleno de sus respectivos Ayuntamientos, Valencia, Santander, Gijón, Granada y Alcoy. En proceso de adhesión al proyecto están los Ayuntamientos de Zaragoza y Vigo Este último, lo llevará a Pleno el próximo día 28 de julio, coincidiendo con el Día Mundial de la hepatitis C.

Sevilla, que ya fue en su momento la primera ciudad española en firmar la Declaración de París para acelerar la lucha contra el SIDA convirtiéndose en ciudad FastTrack VIH, fue la primera ciudad en recoger el guante de AEHVE y aprobar en julio de 2020 una Declaración Institucional en el Pleno del Ayuntamiento, que contó con el consenso de todos los grupos políticos, para convertirse en la primera capital española en sumarse al movimiento de “Ciudades Libres de Hepatitis C”.

Desde que en abril de 2015 se pusiera en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y hasta junio de 2019, se han tratado y curado con los nuevos medicamentos más de cinco mil pacientes en Sevilla, de los más de 149.000 de toda España. Se estima, sin embargo, que en Sevilla capital quedan todavía unas 900 personas (alrededor de 20.000 en toda España) que tienen hepatitis C y no lo saben. Estos pacientes no diagnosticados probablemente serán, además, identificados cuando su enfermedad les haya provocado otros problemas graves de salud como la cirrosis o el cáncer hepático, pues la hepatitis C es una enfermedad silente cuyos síntomas tardan años en aparecer. De hecho, según ha puesto de manifiesto un estudio reciente, uno de cada cinco nuevos diagnósticos de hepatitis C son de pacientes con enfermedad hepática avanzada.